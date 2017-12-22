В Петербурге ждут наводнения, в субботу закроют дамбу

Дирекция комплекса защитных сооружений готовится закрыть дамбу 23 декабря. Вода может подняться на 13 см выше уровня наводнения.

О разработанном плане маневрирования затворов 22 декабря сообщает сама дирекция.

Решение, по ее словам, принято в связи «с неблагоприятными погодными условиями и прогнозом повышения уровня воды в г. Санкт-Петербурге до отметки +174 см». При этом наводнение фиксируются при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 см. Ориентировочно дамбу закроют с 10:00 23 декабря до 05:57 24 декабря, однако этот график зависит от погодных условий.

В прошлый раз дамбу закрывали в ночь с 12 на 13 декабря. В Гидрометцентре скептически отнеслись тогда к решению дирекции. «МЧС и КЗС предотвратили наводнение, которого не было и не должно было быть, – написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в соцсети. – Гидромет стоит в стороне, а для чего он нужен, мы и сами разберемся».

В ГУ МЧС «Фонтанке» объяснили, что прогнозы Гидрометцентра в этой ситуации учитываются, но решение о закрытии в конечном счете принимают в ведомстве совместно с дирекцией КЗС.