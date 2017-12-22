«Ленводхоз» теряет контракты

Городской «Ленводхоз» неожиданно остался без 80 млн на уборку рек от мусора. Начальник отправлен в отставку, сотрудники переходят в «Экострой», которому и достались подряды.

Убирать мусор со льда зимой и с поверхности рек летом в 2018 году впервые за много лет будет не «Ленводхоз». Заявку компании на формальный, казалось, конкурс не приняла комиссия. Из штата ГУП на предприятие-победитель уже бегут десятки работников, а кого-то, как, например, врио директора, убирают в принудительном порядке. Эксперты считают, что дело может быть не в технической ошибке, а в уголовном шуме вокруг «Ленводхоза».

Два конкурса на 38 млн и 40 млн рублей комитет по природопользованию объявил 26 ноября. Речь идет об уборке наплавного мусора в 2018 году – городские акватории просто поделили пополам. Большую их часть надо чистить с судов, меньшую — с берега, все собирать в полиэтиленовые мешки и вывозить на полигоны. Регулярность уборки разная: к примеру, в Центральном районе с Фонтанки и Невы мусор должны убирать трижды в месяц зимой и аж четырежды — летом, по Обводному каналу разброс от 2 до 3 раз, по Славянке — от 1 до 3 в месяц.

Год за годом эти подряды доставались ГУП «Ленводхоз», подведомственному комитету по природопользованию. Два контракта на 2017-й оценили в 64 млн рублей. В сентябре «докупили» еще один на 15 млн, в него включили более 90 дополнительных объектов – в основном пруды и озера, а также реку Таракановку. Учитывая непростую финансовую ситуацию, которая приводила к арестам счетов и техники, практически гарантированный подряд для предприятия был важным источником дохода. В 2016 году бухгалтерия предприятия так и не показала плюс, выручив за услуги 270 млн из бюджета.

Конкурентом «Ленводхоза» в этих конкурсах,как правило, выступал «Экострой», также подведомственный комитету. При такой же примерно выручке он как раз по итогам года показал прибыль, пусть и всего в полмиллиона. Собственно, эти два предприятия часто разыгрывают на двоих конкурсы ведомства к взаимному удовольствию, обычно победителя можно предугадать заранее. В этот раз система дала сбой. 21 декабря комиссия подвела итоги торгов. Заявку «Ленводхоза» просто не допустили, компания не представила копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности. Контракты достались «Экострою».

«Это фиаско», – подумали в комитете и отправили в отставку временно исполняющего обязанности директора «Ленводхоза» Андрея Петрова. В базе СПАРК он все еще значится руководителем, однако в действительности на его место уже заступил Эдуард Рыбинский. Не в первый раз. 12 января 2017 года, вскоре после гибели сотрудника предприятия, с должности ушел не проработавший и года Дмитрий Пучков. Исполнять обязанности директора остался его бывший заместитель по экономическим вопросам, как раз Рыбинский. Именно ему, в частности, пришлось разбираться с пустыми счетами предприятия, так как Пучков направлял все средства на расчеты с кредиторами. Через несколько месяцев его сменил Петров.

Теперь произошла обратная рокировка, но Андрей Петров, надо думать, не пропадет. Даже будучи временно исполняющим обязанности городского предприятия, он оставался собственником нескольких компаний: МКС «Стройгрупп», ПО «Берегсталь», «Самедер групп» и других; специализация – производство строительных конструкций, торговля станками, управление финансово-промышленными группами. Принадлежат они ему и сейчас. Привычка хранить печати этих компаний в рабочем кабинете, к слову, вышла Петрову боком. По информации «Фонтанки», целую их россыпь изъяли сотрудники экономической полиции в конце августа при обыске в рамках расследования дела по очистке Славянки, затруднив закрытие финансового года.

«В «Ленводхозе» он не останется, – рассказал «Фонтанке» глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев. – Будем считать, что с документацией на конкурс предприятие он подвел».

Рядовым сотрудникам «Ленводхоза», занятым на очистке водотоков, тоже придется менять место работы, и быстро. По данным «Фонтанки», сейчас они массово пишут заявления, переходя в штат «Экостроя». По прикидкам руководства комитета, речь идет о шести десятках человек. Это значит, что даже по субподряду «Ленводхоз» на реки и каналы не выйдет и деньги осваивать не будет.

«Экострой» может выполнять эти работы, но для этого ему нужно нанимать рабочих, – говорит Григорьев. – Сейчас у нас задача людям помочь. Они останутся на своих рабочих местах, но зарплату будут получать у нового подрядчика. Возможно, и технику он будет арендовать у «Ленводхоза»». Без, казалось бы, гарантированного контракта на уборку водоемов от мусора «Ленводхозу» остаются дноочистительные работы, углубительные, немного ледокольных.

Смена руководителя на предприятии превратилась уже чуть ли не в ежесезонное мероприятие. Только за этот календарный год с приставкой ВРИО или без нее в этой строчке значились три фамилии, а перестановок, включая нынешнюю, произошло уже четыре. До начала 2016-го относительно долго, два года, «Ленводхоз» возглавлял Владимир Иванов. Правда, и проблем у него на данный момент больше, чем у пришедших вслед за ним спринтеров. Еще в 2015 году «Фонтанка» писала о том, что экологи обнаружили нарушение условий контрактов на очистку рек и каналов от донных отложений. Общая стоимость составляла 120 млн рублей. После этого петербургские чекисты пришли на предприятие с обысками. Изъяли кучу документов, в том числе касательно причудливых подрядных схем по очистке Гореловского озера, Руинного пруда в Петербурге, реконструкции гидроузла Ржевской плотины. До уголовных дел тогда не дошло.

Зато дошло два года спустя, и с подачи не УФСБ, а полиции. 3 ноября Иванов был отправлен под домашний арест по делу о хищении 12,4 млн рублей при очистке реки Славянки. По данным предварительного следствия, на один и тот же участок реки были проведены два тендера — на 25,8 млн и на 12,4 млн рублей. Работы были проведены не в полном объеме, в каком конкретно — устанавливает следствие.

Собеседники «Фонтанки» на рынке предполагают, что отстранение «Ленводхоза» от части подрядов на 2018 год может быть связано с уголовным контекстом: контракты де-юре убирают подальше от «токсичного» предприятия на случай будущих разбирательств. Комитет по природопользованию настаивает, что причина именно в технической ошибке при подготовке документации.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»