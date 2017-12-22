Фрунзенский радиус сдадут в мае 2018-го

Станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная» будут сданы в мае 2018 года. Ранее «Петербургский метрополитен» просил синхронизировать завершение работ по Фрунзенскому радиусу и по Невско-Василеостровской линии.

О том, что планируемый срок открытия — май, сообщается в ответе главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина на запрос депутата Оксаны Дмитриевой. По словам чиновника, в этом году лимит финансирования в 3,751 млрд рублей уже выбран; работ требуется исполнить по итогам года на 5,499 млрд, пока сделано на 4,674 млрд. При этом решение вопроса об увеличении контракта на финишном этапе, выпуск соответствующего правительственного постановления запланирован на декабрь. Речь идет о том, чтобы добавить 4,1 млрд рублей.

В конце ноября заместитель начальника Петербургского метрополитена Евгений Козин в очередной раз обращался к вице-губернатору Игорю Албину с просьбой рассмотреть вопрос одновременного введения в эксплуатацию Невско-Василеостровской линии и Фрунзенского радиуса с депо «Южное». Причина — дефицит помещений для размещения составов. Ответ Харлашкина означает, что синхронизировать проекты не удастся, поезда должны поехать через «Новокрестовскую» к «Беговой» уже в апреле.

Продолжение Фрунзенского радиуса включает станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная». Упираться оно будет в депо «Южное», сооружением которого занимается «ЛенСпецСМУ». По контракту строительство рассчитано до конца 2018 года, однако в Смольном неоднократно заявляли о намерении уложиться в первое полугодие. Изначально контракт был заключен на 26 млрд рублей, хотя Главгосэкспертиза одобрила сумму в 35 млрд рублей.

Продолжение Невско-Василеостровской линии включает станции «Новокрестовская» и «Беговая». В Адресной инвестиционной программе на участок в 2017 и 2018 годах заложено 8,2 млрд и 6,2 млрд рублей соответственно. Общая сметная стоимость перегона – 36,8 млрд рублей. «Беговая» и «Новокрестовская» должны быть сданы к 1 апреля 2018 года, однако отставание от графика работ до сих пор не ликвидировано. На запуск движения понадобится около 2 недель дополнительно.