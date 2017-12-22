Смольный подвел промежуточные итоги конкурса логотипов празднования 315-летия Санкт-Петербурга

Власти Петербурга подвели предварительные итоги конкурса логотипов к 315-летию города. Горожане предложили 208 эскизов, из которых конкурсная комиссия отобрала 10 лучших работ.

Шорт-лист опубликован на сайте Смольного 22 декабря. Предполагается, что 31 декабря из оставшейся десятки выберут победителя и огласят его во время празднования Нового года на Дворцовой.

«Логотип-победитель будет использоваться как официальный символ празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга при проведении общегородских мероприятий в 2018 году», – добавляют чиновники.

Оставить свой голос за понравившийся логотип можно по ссылке.