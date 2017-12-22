Собчак написала письмо Полтавченко из-за несогласования агитационных юрт

Собирающаяся в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала обращение к петербургскому губернатору Георгию Полтавченко. По ее мнению, районные чиновники в Северной столице препятствуют ей в ведении агитационной деятельности.

«Целью проведения публичных мероприятий для меня и моей команды является информирование жителей о моем желании баллотироваться в президенты и оповещение жителей о предстоящих выборах, как таковых. Обе эти цели не противоречат действующему законодательству, а отказы чиновников нарушают сразу целый ряд законов, в том числе и главный закон страны — Конституцию РФ», – говорится в открытом письме, опубликованном на сайте избирательной кампании Собчак 22 декабря.

«Прошу разрешить мне и моей команде, и любому горожанину, кто в соответствии с законом хочет в той или иной мирной форме высказаться на улицах моего родного города, не препятствовать, соблюдая не только букву, но и дух Закона», – обратилась она к губернатору.

Как рассказали «Фонтанке» в петербургском штабе Собчак, администрации Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Московского, Фрунзенского и Василеостровского районов ответили им «отписками» на заявки согласования пикетов. Так, во Фрунзенском районе (там пикеты предлагали провести на проспекте Славы, на Славы на пересечении с Бухарестской, Бухарестской с Белы Куна, на Балканской с Ярослава Гашека) сослались на то, что из-за отсутствия размеров конструкций для пикетов не могут определить, поместятся ли они на тротуар.

В Петроградском районе сочли, что в заявке организаторов пикетов не указано точное место фасада дома, у которого нужно проводить пикет (набережная реки Карповки, 10, и дом 40 по Каменноостровскому проспекту). Также чиновники указали, что один из заявителей имеет две административные статьи за проведение незаконных акций, из-за чего не может выступать организатором мероприятия. При этом администрация не стала полностью отказывать активистам Собчак и предложила установить агитационную юрту на территории велодорожки на набережной реки Карповки.

Чиновникам Московского района не понравилось, что в заявке указано сразу несколько дат. В Василеостровском районе активистам предложили сад рядом с площадью Собчака и сквер рядом с рекой Смоленкой, в предложенных штабом местах обнаружились ремонтные работы.

Единственное место, на которое в итоге согласились агитаторы за Собчак, – это сад Чернышевского. Место предложила им администрация Центрального района, отказав в пикетах на Большой Московской улице (там врачи поликлиники будут проводить весь день мероприятия по профилактике гриппа) и на площади у ТЦ «Галерея».

Отметим, что ранее на сложности при организации агитационных кубов жаловались сторонники Алексея Навального в Петербурге.