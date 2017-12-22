Поправки Яровой отправили хлеб на свалку

Петербургские ретейлеры не смогли выполнить добровольно взятые на себя обязательства по утилизации и переработке хлеба. Нераспроданный товар просто оказался на соседней помойке.

Фотографию огромного черного пакета с буханками и батонами возле мусорного контейнера опубликовала 22 декабря в социальной сети Facebook жительница Васильевского острова Анна Сургаева. «Какое-то пресыщенное скотство в городе, пережившем блокаду: мешок просроченного, по всей видимости, хлеба выброшен на помойку за магазином», – написала возмущенная петербурженка.

По ее словам, пользуются контейнером расположенные в доме 17 на улице Шевченко магазины «Лайм» и «Пятёрочка». «Неужели нет менее изощрённых способов продемонстрировать своё жлобство, невежественность, непатриотизм (скорее даже, брезгливую ненависть к стране, к городу, пропитанному скорбью)?» – добавляет Анна в своем посте.

Местные жители утверждают, что это не единичный случай. «По вечерам вывозят на помойку просроченные товары», – рассказала «Фонтанке» жительница соседнего дома Юлиана. По ее наблюдениям, выносят их именно из магазина «Пятерочка», и этого «всегда ждет некоторое количество людей». Однако забирают не все — что-то так и остается возле контейнеров. По словам другого жителя Васильевского острова, Таулкина, подобную картину можно наблюдать и возле «Лайма» и других магазинов «Пятерочки».

В «Лайме» причастность к выброшенному хлебу отрицают. «Нераспроданную продукцию мы возвращаем поставщикам полностью», – заявила сотрудница супермаркета на улице Шевченко. В X5 Retail Group, которой принадлежит сеть «Пятерочка», были не столь категоричны. В компании сообщили, что с июня 2017 года прекратили сдавать производителям излишки батонов и буханок и самостоятельно занимаются его утилизацией «в соответствии с законом». На вопрос, могла ли в этом случае продукция оказаться на соседней с магазином помойке, в компании затруднились ответить. «Предположения не комментируем», – заявил представитель компании.

Зато версии нашлись у других участников рынка. По их словам, причиной могло стать стремление сэкономить расходы на утилизацию, которые некоторые ретейлеры добровольно взяли на себя несколько месяцев назад.

До недавнего времени все продуктовые сети сдавали хлебобулочную продукцию, которую не успевали продать до истечения срока годности, обратно производителям. Те самостоятельно занимались ее уничтожением либо пускали на переработку. При этом ретейлеры платили только за тот товар, который смогли реализовать.

Переложить расходы по утилизации на сети производители попытались еще в 2014 году, обратившись с петицией к вице-премьеру Аркадию Дворковичу. В 2017 году об инициативе напомнила депутат Госдумы Ирина Яровая, одна из авторов поправок в Закон о торговле, которые уже доставили неприятности ретейлерам, запретив им брать бонусы с поставщиков. Ее поддержал Роспотребнадзор, заявив, что переработка хлеба является угрозой для жизни и здоровья населения. По словам главы ведомства Анны Поповой, в просроченном хлебе могут содержаться метаболиты плесневых грибов, дрожжей, концентрация которых может находиться на «потенциально небезопасном уровне».

Однако Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) удалось убедить законодателей, что принудительно запрещать возвраты не стоит. Не желая нести потери, ретейлеры резко бы сократили объемы закупок. То есть вместо поддержки производителям был бы нанесен урон. Ранее сообщалось, что доля возврата могла достигать 10 – 20% от поставок. В итоге ретейлерам и поставщикам предоставили договариваться самостоятельно.

X5 Retail Group и «О'кей» были в числе тех, кто первыми отказался от старой практики. Сами сети утверждали, что это никак не отразилось на эффективности их работы. Но, по словам участников рынка, итогом стало сокращение объема закупок и широты ассортимента — чтобы минимизировать потери, они стали закупать только наиболее ходовые позиции.

Работа с остатками — это дополнительные расходы и головная боль, признают сети в неофициальной беседе. Согласно с федеральному закону № 29, просроченная продукция может быть использована на корм животным, в качестве сырья для переработки или для технической утилизации. Но сперва ее безопасность еще нужно подтвердить специальной экспертизой. А уничтожение продукции должно производится в присутствии комиссии, созданной ее владельцем. Все эти действия должны обязательно сопровождаться соответствующими договорами, накладными, актами приема-передачи, счетами-фактурами.

Небольшие региональные ретейлеры в основном предпочитают договариваться и возвращать просрочку, комментирует коммерческий директор сети «Реалъ» Владимир Кучерук. На хлебобулочном предприятии Fazer подтвердили, что продолжают принимать от сетей часть продукции и частично отправляют его на переработку. «Мы сотрудничаем с организациями, которые использует хлеб как один из ингредиентов для производства кормов для животных», – пояснили в компании.

Федеральные ретейлеры из-за позиции Роспотребнадзора по поводу небезопасности черствого хлеба в основном предпочитают техническую утилизацию. Способов два – захоронение или сжигание. Но сами сети этим не занимаются, нанимая компании, обладающие специальной лицензией, прокомментировали в одной из компаний. «Не исключено, что сэкономить решил не ретейлер, а его партнер», – сказал собеседник издания. Но в X5 Retail Group на вопрос «Фонтанки» о наличии такого контрагента не ответили.

Европейскую практику, когда продукты с истекающим сроком годности бесплатно раздают нуждающимся, российские ретейлеры не используют, во всяком случае официально. Так, одна из крупных сетей на условиях анонимности рассказала, что опасается претензий со стороны контролирующих организаций. «Отдавая просроченный продукт, мы прямо нарушаем закон. Даже если срок подходит к концу, это рискованно, так как мы не знаем, когда хлеб будет употреблен», – отметили в компании.

Основание для опасений есть. Так, в прошлом году Роспотребнадзор закрыл холодильник с бесплатными продуктами, который установили на Васильевском острове активисты, занимающиеся фудшерингом. Свои действия ведомство объяснило заботой о безопасности граждан: при ненадлежащем хранении продуктов существует риск отравления, заявили они.

Представитель другого ретейлера сообщил, что у самой сети просто не хватает ресурсов, чтобы устраивать такую раздачу, а благотворительные организации, которые могли бы взять на себя организацию процесса, к ним не обращались. Впрочем, иногда ретейлеры перед закрытием все же отдают товарные остатки желающим — их берут индивидуальные предприниматели, которые делают из них сухари или панировку, или обычные люди, которые используют их в качестве корма для домашних животных.

Ситуацию с хлебом, выброшенным на улице Шевченко, в петербургском Роспотребнадзоре на момент публикации прокомментировать не смогли, однако пояснили, что санитарные нормы предусматривают наличие у юридических лиц собственных контейнеров для утилизации пищевых отходов, а также регламентируют их содержание и вывоз мусора.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»