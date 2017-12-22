«Чёрная Речка» закрыта из-за бесхозного предмета

Станция метро Петербурга «Черная речка» недоступна для горожан вечером 22 декабря. Там проводится проверка оставленного на платформе бесхоза.

Как сообщает пресс-служба городского метро, станция была закрыта с 18:12. Пока пассажиры ждут у закрытых дверей, другие горожане проезжают «Черную речку» без остановки. Бесхоз должны проверить экстренные службы.

Это пятая станция за день, которую закрывают на проверку. Бесхозы сегодня осматривали на «Горьковской», «Адмиралтейской», «Невском проспекте» и станции «Рыбацкое».