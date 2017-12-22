Мавроди предсказал падение биткоина до 900 долларов
Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди предсказал финансовый апокалипсис и падение самой популярной криптовалюты – биткоина – до 900 долларов за штуку.
Такие предположения он выдвигает на своей странице в Twitter 22 декабря. «Ну что, ребята? Как там поживают ваши биткоины сегодня? А я говорил... Финансовый апокалипсис неизбежен. В 2018 году цифровым золотом станет мавро, это я вам гарантирую», – уверен создатель собственной криптовалюты. «Ждите биткоин по 900 долларов», – продолжает основатель МММ.
Напомним, биткоин за последние сутки существенно подешевел и сейчас стоит 12 тысяч долларов, хотя еще в воскресенье, 17 декабря, побил очередной рекорд и превысил 20 тысяч долларов. Тем временем в Белорусси легализовали майнинг и криптовалюту.
Справка:
АО «МММ» — крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди. Изначально структура «МММ» была создана в 1989 году и до 1 февраля 1994 года вела только финансовую и торговую деятельность. С 1994 года начала действовать как финансовая пирамида. По разным оценкам, в её деятельности участвовало 2—15 млн вкладчиков. Учредители компании: Сергей Мавроди, его брат Вячеслав Мавроди и Ольга Мельникова. Названием компании стала аббревиатура начальных букв фамилий её основателей. 2 сентября 1997 года «МММ» было признано банкротом. По мнению Сергея Мавроди, компания «МММ» была целенаправленно разрушена соответствующими государственными органами. 17 декабря 1997 года Сергея Мавроди объявили сначала в общероссийский, а через год и в международный розыск. Более пяти лет он скрывался на съёмной квартире и жил взаперти, и до зимы 2003 года о нём не было ничего известно. 31 января 2003 года Мавроди был арестован в Москве, на съёмной квартире на Фрунзенской набережной, сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД РФ. 28 апреля 2007 года Чертановский суд г. Москвы приговорил Сергея Мавроди к четырём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но практически весь срок назначенного ему наказания основатель МММ уже отбыл в СИЗО.