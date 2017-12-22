Мавроди предсказал падение биткоина до 900 долларов

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди предсказал финансовый апокалипсис и падение самой популярной криптовалюты – биткоина – до 900 долларов за штуку.

Такие предположения он выдвигает на своей странице в Twitter 22 декабря. «Ну что, ребята? Как там поживают ваши биткоины сегодня? А я говорил... Финансовый апокалипсис неизбежен. В 2018 году цифровым золотом станет мавро, это я вам гарантирую», – уверен создатель собственной криптовалюты. «Ждите биткоин по 900 долларов», – продолжает основатель МММ.

Напомним, биткоин за последние сутки существенно подешевел и сейчас стоит 12 тысяч долларов, хотя еще в воскресенье, 17 декабря, побил очередной рекорд и превысил 20 тысяч долларов. Тем временем в Белорусси легализовали майнинг и криптовалюту.