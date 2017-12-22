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22.12.2017 18:43

«Я мог быть следующим после таксы»

Благодаря эксперименту с погружением собаки в кислородосодержащую жидкость страна узнала о существовании технологии, которой на самом деле уже более 30 лет. «Фонтанка» уточнила, как себя чувствует такса по имени Николас, а заодно изучила историю вопроса и нашла человека, который в теории мог оказаться следующим после собаки непосредственным участником подобного опыта.
«Я мог быть следующим после таксы»
скриншот с сайта facebook.com, пользователь Рустем Адагамов

Эксперименты, связанные с погружением живых существ в кислородосодержащие жидкости, проводятся очень давно. В 1966 году известному американскому биохимику Леланду Кларку удалось погрузить в подобный раствор, а потом благополучно извлечь из него живую мышь. С тех самых пор опыты, связанные с полной жидкостной вентиляцией (ПЖВ) и пригодными для дыхания жидкостями не прекращались. Дело дошло до того, что в 1989 году эта технология была продемонстрирована в фильме Джеймса Кэмерона «Бездна», который, кстати, получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. 

Стоит отметить, что экспериментами с кислородосодержащими жидкостями в основном занимались военные. Известно, что в Советском Союзе подобные и в то время секретные опыты ставились, например, учеными 40-го военного НИИ в городе Ломоносове. 

В наши дни эксперименты продолжаются, например, в Фонде перспективных направлений (ФПИ) в Москве. Именно там 20 декабря состоялся эксперимент с погружением таксы по кличке Николас в емкость с кислородосодержащей жидкостью, за которым наблюдали вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и президент Сербии Александр Вучич.  

Как Рогозин подружил Пончика с Николасом 

После того как опубликованное видео эксперимента с погружением собаки в кислородосодержащую жидкость вызвало возмущение со стороны зоозащитников, представителям ФПИ пришлось официально уточнять, что «эксперимент проводился в соответствии с этическими принципами использования животных для биомедицинских исследований». 

Также в письменном ответе на запрос «Фонтанки», который поступил сегодня от замруководителя управления внешних связей ФПИ Андрея Ведуты, отмечается, что в ходе проведения эксперимента помещенное в кислородосодержащую жидкость животное самостоятельно задышало, а после извлечения и откашливания было «продемонстрировано общественности живым и здоровым». 

Что касается представителя наблюдавшей за погружением таксы «общественности», то есть вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, то тот, в свою очередь, пообещал забрать животное к себе. «У меня уже есть овчарка по имени Пончик, но думаю, ребята станут друзьями», – уточнил вице-премьер, на которого накануне на его странице в Facebook, несмотря на день рождения (Дмитрий Рогозин родился 21 декабря 1963 года), обрушился шквал гневных комментариев. 

Фото: скриншот с сайта facebook.com, пользователь Dmitry Rogozin

Отметим, что эксперимент с погружением таксы произвел впечатление не только на многочисленных зоозащитников, среди которых оказалась и кандидат в президенты Ксения Собчак (теперь она намерена обратиться в прокуратуру), но и на сербского президента. Как сообщил СМИ Александр Вучич, собака, «которую русские ученые поместили в какой-то удивительный сосуд», выжила, а после эксперимента пребывала в отличном настроении, что его «очень удивило».  

Наука требует жертв 

Зато совсем не удивила новость о проведении подобного эксперимента человека, которого в организации НПС «Ассоциация  водолазов» охарактеризовали как «одного из наиболее выдающихся испытателей в стране». Речь идет о капитане II ранга Владимире Летучем, который еще в конце 80-х годов прошлого века в качестве акванавта участвовал в экспериментах, связанных с кислородосодержащими жидкостями.

Как рассказал Владимир Летучий «Фонтанке», после одного из таких экспериментов он чуть ли не в шутку сообщил товарищам, что может стать следующим после собак «подопытным». «На самом деле, – говорит собеседник «Фонтанки», – об испытаниях этой технологии на людях речи в то время быть не могло. В разговорах звучала информация, что это может произойти лет через пять, если не больше, но Советский Союз «закончился», и до испытаний с человеком так и не дошли», – рассказывает капитан.  

«В 1988 году я участвовал в подобных экспериментах на базе Ломоносовского НИИ. Находился в водолазном аппарате в сухом отсеке в барокамере, а собака с закачанной в легкие кислородосодержащей жидкостью помещалась в воду, – вспоминает Владимир Летучий. – В таких случаях давление нагнеталось до состояния, равного глубине в 160 м. Еще помню, лично я спокойно выходил с 200 метров, а для собак давление при свободном всплытии достигало аж 500. Конечно, не все из них выживали».     

Завершая свой рассказ, капитан II ранга Владимир Летучий выразил удивление такому мощному ажиотажу, возникшему вокруг эксперимента с участием таксы Николас. «Во-первых, это сейчас преподносится как достижение, а на самом деле самой технологии уже больше 30 лет, – поясняет свое недоумение бывший акванавт. – Во-вторых, как же без таких экспериментов двигать нашу науку? Не на людях же опыты проводить!» – удивляется собеседник «Фонтанки». 

«Собаки для нас были почти как коллеги, – говорит Владимир Летучий. – Мы привыкали к ним, переживали сильно, когда они погибали. Но без этого никак нельзя, и не надо ученых называть живодерами», – резюмирует капитан.        

Как рассказал «Фонтанке» на условиях анонимности еще один участник советских экспериментов, в конце 80-х годов все шло к тому, чтобы все-таки провести подобный эксперимент на человеке. Якобы в Москве был найден доброволец, у которого после рака горла была постоянная трахеостома (трахеостомия – хирургическая операция на трахее, осуществляемая путём введения в нее трубки или подшиванием стенки трахеи к коже. – Прим. «Фонтанки»). Его-то и собирались привлечь к участию в эксперименте, но государство не выделило на это денег.

Будущее жидкостного дыхания 

В ответе Фонда перспективных направлений (ФПИ) сказано, что в будущем «жидкостное дыхание позволит обеспечить спасение жизней подводников». Также в тексте этого документа отмечается, что у ученых «есть все основания полагать, что технология жидкостного дыхания в скором времени найдет самое широкое применение в медицине».            

Другую точку зрения высказывают участники более ранних экспериментов. Один из них, также на условиях анонимности, высказал мнение, что использование подобной технологии при спасении моряков-подводников маловероятно, поскольку для введения в легкие кислородосодержащей жидкости необходимы навыки профессионального анестезиолога, способного сделать интубацию, то есть ввести эндотрахеальную трубку в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. По этой трубке в легкие можно вводить так называемую «голубую кровь» – препарат перфтордекалин, который используется как кровезаменитель. 

«Это можно делать в стационарных условиях, например для лечения пациентов с проблемами легких. Поэтому для медицины, например для реанимации, подобные технологии вполне перспективны. Но не для ВМФ. И не надо обращать внимания на рекламу и громкие слова», – подытожил специалист.  

«Собаку никто не пытал» 

История с погружением таксы в кислородную жидкость вызвала среди российских интернет-пользователей всплеск народного творчества. Блогер Рустем Адагамов, известный в ЖЖ под ником drugoi, поддержал идею флешмоба #дышиглубже, участникам которого предлагается «покреативить» на тему участия вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в подобных экспериментах. 

Фото: скриншот с сайта facebook.com, пользователь Рустем Адагамов

Такая реакция блогера вызвана, во-первых, тем, что он и сам является владельцем таксы, а во-вторых, состоит в предвыборном штабе Ксении Собчак, которая, как уже было сказано выше, заявила о своем намерении обратиться в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности вице-премьера Дмитрия Рогозина за распространение видео с кадрами «жестокого обращением с животными». Собчак подчеркнула, что эксперимент с таксой Николас был проведен 20 декабря, в тот день, когда президент России Владимир Путин подписал законопроект об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.   

Также по Сети расходится шутка о том, что собаки, которые «умеют дышать под водой», понадобились Дмитрию Рогозину, чтобы искать затонувшие в море останки запускаемых с космодрома «Восточный» ракет.

Добавим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился вопросу журналистов об эксперименте с собакой и признался, что за судьбой этого животного в Кремле не следили. Узнав, что с таксой все в порядке, Дмитрий Песков выразил недоумение из-за поднятой шумихи. «Собака жива? Жива. Почему вопросы?» — удивился пресс-секретарь, добавив, что водой таксу «никто не пытал».      

Даниил Ширяев, «Фонтанка.ру»


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