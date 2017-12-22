Ремонт «Скандинавии» под Петербургом затормозила ФАС

Федеральная антимонопольная служба РФ аннулировала аукцион на ремонт участков трассы «Скандинавия». Вовремя обнаруженные нарушения сберегли бюджетные деньги, уверены антимонопольщики.

Как сообщили 22 декабря в пресс-службе ведомства, к аукциону на реконструкцию участков «Скандинавии» под Петербургом пригляделись после жалобы ЗАО «Производственное объединение «Возрождение». Компания была в числе претендентов, но допуск к конкурсу не получила. Победителю предстояло отремонтировать участок Выборг – Светогорск и подъезд к автомобильному пункту пропуска «Светогорск» на границе с Финляндией, в том числе обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов. Всего – чуть меньше 26 км трассы А-181. Проверка подтвердила, что к закупке «Возрождение» не допустили незаконно, да и в самом контракте на 2,4 млрд рублей не обошлось без нарушений.

Так, заказчик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства» – объединил в один объект закупки два не связанных между собой участка дороги. Антимонопольщики разъяснили, что такое необоснованное укрупнение лота на практике слишком сложно реализовать. И победитель в этом случае вынужден привлекать субподрядчиков. Ошибки нашлись и в проектно-сметных документациях, которые не полностью разместили в единой информационной системе. ФАС России выдала предписание об аннулировании закупки.

Вмешательство службы не позволило Севзапуправтодору заключить контракт с единственным участником без какого-либо снижения цены. В ведомстве уточнили, что к аукциону было допущено только АО «ВАД». Этот же подрядчик занимался реконструкцией участка трассы «Сортавала» – до деревни Варшко.

«Подобные нарушения негативным образом сказываются на конкуренции на торгах, а чем ниже конкуренция, тем выше затраты из бюджета и ниже качество», – прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.