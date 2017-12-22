Ремонт «Скандинавии» под Петербургом затормозила ФАС

Еще
00:34 24.12.2017
Новость часа
23/12
Петербургу обещают продолжение снегопада, на дорогах много ДТП
Пришлите свою новость!
23/12
Руководство конкурса «Мисс Америка» уходит из-за скандала с унижением участниц
23/12
Израиль покидает ЮНЕСКО после решения Генассамблеи ООН по Иерусалиму
23/12
ФАС заморозила ремонт подъезда к МАПП «Светогорск»
23/12
Американские полицейские поймали преступников при помощи уловки из «Симпсонов»
23/12
Петербургу обещают продолжение снегопада, на дорогах много ДТП
23/12
В Лондонском зоопарке после пожара пропали сурикаты, трубкозуб Миша погиб
23/12
Яценюка задержали в Женеве по запросу России
23/12
Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше Хейли
23/12
Машина инкассации на Красносельское шоссе ушла в пруд
23/12
Деды Морозы пробежали по Петербургу, некоторые частично нагишом
23/12
ФАС заинтересовали сообщения о завышении цен такси-агрегаторов в праздники
23/12
В Петербурге началось банкротство бывшего флагмана оптической промышленности
23/12
В отсутствии Медведевой чемпионат России по фигурному катанию выиграла Загитова
23/12
Санта Клаус отправился развозить подарки к Рождеству
23/12
СМИ: из новых «Звездных войн» вырезали сцену с Томом Харди
23/12
Непогода прикрыла Пулково
23/12
Две малые партии выдвинули в Петербурге будущих кандидатов в президенты
23/12
Во Внуково сел пассажирский самолёт с «протекающим» баком
23/12
В Петербурге выросли аномальные для субботы пробки
23/12
Мастерская Аникушина «спустила на землю» декор петербургских фасадов
23/12
Бутман признался, что сфолил на Путине
23/12
Парламентарии Чечни объявили Инстаграму бойкот
23/12
В Минтруда подсчитали, сколько будет нищих к концу следующего президентского срока
23/12
В ДТП на Невском тяжело пострадал маленький мальчик
23/12
Петербург увидит Джотто — художника и межпланетный аппарат
23/12
Семиклассникам в Сибири показали силу искусства в эротическом рассказе
23/12
Бомбу в пакете на «Владимирской» не нашли
23/12
Заказанные россиянами посылки завалили почту финского городка
23/12
Московские фигуристы Тарасова и Морозов победили в танцах на чемпионате России
23/12
Пламя украсило Ростральные колонны в Петербурге
23/12
Чоризо из медведя, именная козуля и сухой бальзам - что покупать на Рождественской ярмарке
23/12
«Проспект Большевиков» признали безопасным
23/12
«Владимирская» закрыта для пассажиров
23/12
Путин сравнил Россию с «любимой бабушкой» и признал масштабы бедности унизительными
23/12
Пять человек пострадали в ДТП под Всеволожском
23/12
Дед Мороз попал в ДТП с трамваем в центре Петербурга
23/12
Собчак стала кандидатом в президенты и представила свою программу
23/12
Взрывчатку на станции «Рыбацкое» не нашли
23/12
Олимпийский комитет России согласился заплатить МОК миллионы долларов
23/12
«Проспект Большевиков» закрыт для пассажиров
23/12
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в Донбасс
23/12
Стало известно, как команда Путина сыграла у стен Кремля
23/12
Станция метро «Рыбацкое» закрыта на проверку
23/12
В Лондоне тушили зоопарк в зареве огня
23/12
"Севилья" уволила тренера, который рассказал футболистам, что болен раком
23/12
Ростральные колонны будут гореть в честь Деда Мороза
23/12
В Невской губе будут работать ледоколы
23/12
В Россию попытались проникнуть 27 воевавших в Сирии боевиков
23/12
Ирония судьбы новогоднего застолья
23/12
Дочь генерала МЧС Беляева отчиталась о своих 17 квартирах
23/12
Под ЗСД опрокинулась легковушка, а у КАД – мусоровоз
23/12
Набиуллина: Россиянам лишь кажется, что цены растут
23/12
Кадыров отреагировал на закрытие своих аккаунтов
23/12
Орхидеи из закрытых фондов Ботанического сада вышли в свет
23/12
Полузащитник «Зенита» Краневиттер рассказал, как живёт в Петербурге
23/12
К «гангстерскому» бару в Петербурге полицию вызвали выстрелом
23/12
Нарышкин рассказал о взаимодействии спецслужб России и США
23/12
СК заинтересовался смертью 2-летней девочки в больнице Выборга
23/12
Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде
23/12
В Петербурге фальшивый покупатель подвёл дилера под три уголовных дела
23/12
Метеорологи объявили оранжевый уровень опасности на дорогах Финляндии
23/12
МИД: Россия готова сотрудничать с США по Афганистану
23/12
На счете Михалкова заморозили деньги из-за проигранного им суда со СМИ
23/12
В холостых выстрелах на юго-западе Петербурга полиция услышала уголовное хулиганство
23/12
В центре Петербурга легковушка вылетела на встречку – под снегоуборщик, есть раненые
23/12
Зюганов назвал своё место в избирательном штабе Грудинина
23/12
Санитарная авиация в Ленобласти спасала больных и пострадавших
23/12
Вооруженному налётчику не повезло в фастфуде на Васильевском
23/12
Путин сыграл в хоккей на ночной Красной площади
23/12
Император Японии заявил о готовности начать подготовку к передаче трона
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
22.12.2017 18:14

Ремонт «Скандинавии» под Петербургом затормозила ФАС

 

Федеральная антимонопольная служба РФ аннулировала аукцион на ремонт участков трассы «Скандинавия». Вовремя обнаруженные нарушения сберегли бюджетные деньги, уверены антимонопольщики.

Как сообщили 22 декабря в пресс-службе ведомства, к аукциону на реконструкцию участков «Скандинавии» под Петербургом пригляделись после жалобы ЗАО «Производственное объединение «Возрождение». Компания была в числе претендентов, но допуск к конкурсу не получила. Победителю предстояло отремонтировать участок Выборг – Светогорск и подъезд к автомобильному пункту пропуска «Светогорск» на границе с Финляндией, в том числе обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов. Всего – чуть меньше 26 км трассы А-181. Проверка подтвердила, что к закупке «Возрождение» не допустили незаконно, да и в самом контракте на 2,4 млрд рублей не обошлось без нарушений.

Так, заказчик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства» – объединил в один объект закупки два не связанных между собой участка дороги. Антимонопольщики разъяснили, что такое необоснованное укрупнение лота на практике слишком сложно реализовать. И победитель в этом случае вынужден привлекать субподрядчиков. Ошибки нашлись и в проектно-сметных документациях, которые не полностью разместили в единой информационной системе. ФАС России выдала предписание об аннулировании закупки.

Вмешательство службы не позволило Севзапуправтодору заключить контракт с единственным участником без какого-либо снижения цены. В ведомстве уточнили, что к аукциону было допущено только АО «ВАД». Этот же подрядчик занимался реконструкцией участка трассы «Сортавала» – до деревни Варшко.

«Подобные нарушения негативным образом сказываются на конкуренции на торгах, а чем ниже конкуренция, тем выше затраты из бюджета и ниже качество», – прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК ЦДС «Московский»
21.12.2017 12:29

Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»

Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
pixabay.com
21.12.2017 10:00

В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии

Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ЖК «Приневский»/ГК «ЦДС»
19.12.2017 17:14

Введен в эксплуатацию пятый корпус жилого квартала ЦДС «Приневский»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‐Петербурга выдала Разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Приневский» (корпус 5). В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ФАС заинтересовали сообщения о завышении цен такси-агрегаторов в праздники
В Петербурге началось банкротство бывшего флагмана оптической промышленности
ФАС: Соглашение «Роснефти» и «Системы» улучшит инвестклимат
Сечин и Евтушенков договорились сразу после встречи у Путина
«Метрострой» не смог отбить контракт на дамбу
Сумма беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах к 2020 году снизится до 200 евро
Ремонт «Скандинавии» под Петербургом затормозила ФАС
«Газпром» может принять участие в строительстве газопроводов из Ирана в Индию и Оман
Совладельцу сети АЗС «Линойл» вменили неуплату налогов почти на 57 млн
СМИ: Путин обещает бизнесу налоговую амнистию
Как вести бизнес по-фински
«Ленводхоз» теряет контракты
Штрихкод нарисовали мимо кассы
Хакеры берут выше
«Длинные ковши» прошлись по Петербургу
В «Ленэнерго» приходит новый директор
Московский рынок станет рыбным
5 способов отметить Новый год с коллегами
Без вина виноватые
Накормить мундиаль и не облажаться
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Чоризо из медведя, именная козуля и сухой бальзам - что покупать на Рождественской ярмарке

Московские фигуристы Тарасова и Морозов победили в танцах на чемпионате России

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Деды Морозы пробежали по Петербургу, некоторые частично нагишом

Новости компаний
ЖК ЦДС «Московский»
21.12.2017 12:29
Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»
Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
pixabay.com
21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ЖК «Приневский»/ГК «ЦДС»
19.12.2017 17:14
Введен в эксплуатацию пятый корпус жилого квартала ЦДС «Приневский»
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‐Петербурга выдала Разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Приневский» (корпус 5). В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
https://pixabay.com
18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
14.12.2017 11:47
ЮИТ сдал ЖК «Смольный проспект», спроектированный Рикардо Бофиллом
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию элитного жилого комплекса «Смольный проспект», располагающегося рядом с ансамблем Смольного
ЖК «Чистое небо»/Setl City
11.12.2017 17:32
Стартовали продажи шестой очереди ЖК «Чистое небо»
«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новой очереди ЖК «Чистое небо», который девелопер Setl City возводит в активно развивающейся части Приморского района – микрорайоне Каменка
Фото предоставлено команией ООО «Исток Аудио Трейдинг»
11.12.2017 08:00
Исток Синхро обеспечивает двустороннее общение с неслышащими посетителями
Ведущая отечественная компания по разработке и производству реабилитационных средств для людей с ограниченными возможностями представила новую технологию, которая позволяет одновременно передавать информацию на слуховой аппарат и транслировать ее в виде текста на дисплее.
Сергей Панин, генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»
08.12.2017 19:19
Гендиректор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» награжден почетным знаком
Генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») награжден Почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга»
07.12.2017 16:20
Банк «Санкт-Петербург» выпустил премиальную карту для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт – премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платёжной системы Visa, сочетающая в себе удобство корпоративной карты и бизнес-сервисы премиум-класса
Sukhoi Superjet 100, фото: ПАО «Аэрофлот»
07.12.2017 13:18
Аэрофлот провел конкурс для будущих пилотов воздушных судов Sukhoi Superjet 100
Определены победители конкурса «Лучший в небе» для будущих пилотов российских воздушных судов Sukhoi Superjet 100
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.