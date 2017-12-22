Россию лишили еще двух медалей Олимпиады в Сочи

Еще двух медалей Олимпиады в Сочи лишилась сборная России. Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова дисквалифицированы и лишены серебряных медалей Игр-2014.

Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Также были дисквалифицированы с аннулированием результатов еще девять россиян: конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертный и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.

В общей сложности Россию лишили уже 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали. С первого места в общекомандном зачете Олимпиады-2014 россияне переместились на четвертое.