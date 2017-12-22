Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19

Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. «Пионерская» можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.

По условиям действующих программ получение ипотечных средств в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» возможно при минимальной сумме от 300 тыс. рублей при минимальном первоначальном взносе от 20%. Минимальная ставка по кредиту составляет от 9,49%. Максимальный срок кредитования – до 30 лет.

Кроме того, в ипотеку теперь можно приобрести и паркинг. Минимальная ставка по кредиту составляет от 10,75%, первоначальный взнос – от 20%, сроком до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 100 тыс. рублей.

Все машиноместа в жилом комплексе бизнес-класса MASTER Серебристый бульвар 19 оборудованы системой Klaus Multiparking, которая подразумевает размещение 2-х автомобилей на 1 одном парковочном месте, один над другим, позволяя тем самым приобретать паркинг сразу для 2-х автомобилей.

Дополнительные комиссионные сборы отсутствуют.

Покупателям квартир в доме бизнес-класса MASTER Серебристый бульвар 19 теперь доступна теперь и выгодная ипотека от «ГАЗПРОМБАНКА».

Согласно условиям программы первоначальный взнос по ипотеке составляет от 10 до 40 %. Процентная ставка – от 9,5% до 11,5%, а срок кредитования – до 30 лет. Минимальная сумма кредита 500 тыс. рублей.

С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте http://дом-на-серебристом.рф/ipoteka

Проект MASTER Серебристый бульвар, 19 предполагает возведение 19-этажного здания, рассчитанного на 102 квартиры. Новостройка возводится в Приморском районе. Локация обладает благоприятной транспортной доступностью и всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса MASTER Серебристый бульвар 19 запланирован на 30 июня 2018 года. Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

MASTER Серебристый бульвар 19 - застройщик ООО "Лидер", проектная декларация на сайте http://дом-на-серебристом.рф/

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