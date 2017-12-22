Лукашенко легализовал криптовалюту, майнинг и блокчейн

Декрет «О развитии цифровой экономики» подписал президент Белоруссии 22 декабря. Через три месяца, когда он вступит в силу, криптовалюта в стране официально будет признана имуществом граждан.

Об этом сообщают белорусские СМИ. Проводить операции по обмену виртуальных денег на реальные смогут компании, которые являются резидентами Парка высоких технологий. Им также будет дано право майнить, организовывать биржи и действовать в качестве инвестиционных фондов. Правда, есть и условие — на счете биржи должно лежать не меньше полумиллиона долларов, на счетах обменников — как минимум 100 тысяч долларов США.

Физические лица, владеющие электронными деньгами, смогут их дарить и завещать. Декрет не приравнивает майнинг к предпринимательской деятельности, на криптовалюту будут действовать имущественное право, в декларации такие деньги включать не надо. Более того, до 2023 года с них не надо платить налоги.

Напомним, самая дорогая криптовалюта — биткоин — за последние сутки упал более чем на 14% и продолжает дешеветь. Сейчас он стоит 12 тысяч долларов.