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22.12.2017 17:49

Лукашенко легализовал криптовалюту, майнинг и блокчейн

Декрет «О развитии цифровой экономики» подписал президент Белоруссии 22 декабря. Через три месяца, когда он вступит в силу, криптовалюта в стране официально будет признана имуществом граждан.

Об этом сообщают белорусские СМИ. Проводить операции по обмену виртуальных денег на реальные смогут компании, которые являются резидентами Парка высоких технологий. Им также будет дано право майнить, организовывать биржи и действовать в качестве инвестиционных фондов. Правда, есть и условие — на счете биржи должно лежать не меньше полумиллиона долларов, на счетах обменников — как минимум 100 тысяч долларов США.

Физические лица, владеющие электронными деньгами, смогут их дарить и завещать. Декрет не приравнивает майнинг к предпринимательской деятельности, на криптовалюту будут действовать имущественное право, в декларации такие деньги включать не надо. Более того, до 2023 года с них не надо платить налоги.

Напомним, самая дорогая криптовалюта — биткоин — за последние сутки упал более чем на 14% и продолжает дешеветь. Сейчас он стоит 12 тысяч долларов.


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22.12.2017 17:46

Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19

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22.12.2017 12:20

«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил шестой купон по облигационному займу

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ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
21.12.2017 11:00

Компания Л1: первая очередь ЖК «Лондон Парк» сдана

20 декабря 2017 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 и 4 корпусов жилого комплекса комфорт-класса «Лондон Парк».
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Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Деды Морозы пробежали по Петербургу, некоторые частично нагишом

Новости компаний
Master девелопмент
22.12.2017 17:46
Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19
Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
22.12.2017 12:20
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил шестой купон по облигационному займу
21 декабря 2017 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 6-го купона
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
21.12.2017 11:00
Компания Л1: первая очередь ЖК «Лондон Парк» сдана
20 декабря 2017 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 и 4 корпусов жилого комплекса комфорт-класса «Лондон Парк».
pixabay.com
21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ГК "КВС"
19.12.2017 10:34
Квартиры в новостройках «КВС» в ипотеку с первым взносом 0%
До конца 2017 года квартиры в новостройках Группы компаний «КВС» можно купить без личных сбережений - в ипотеку с первым взносом 0%. В будущем году, с ужесточением требований к банкам, такой возможности может уже не быть
https://pixabay.com
18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.12.2017 17:21
Банк «Санкт-Петербург» признан самой стабильной компанией десятилетия
Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.12.2017 16:13
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург
12.12.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» получил престижную премию за лучший социальный проект
7 декабря 2017 года состоялась ХI Ежегодная Церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance. Банк «Санкт-Петербург» получил премию в номинации «Лучший социальный проект». Этим проектом стала акция «БлагоДарю», проведенная банком накануне Нового 2017 года
07.12.2017 16:20
Банк «Санкт-Петербург» выпустил премиальную карту для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт – премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платёжной системы Visa, сочетающая в себе удобство корпоративной карты и бизнес-сервисы премиум-класса
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