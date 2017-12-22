ГК “Арсенал-Недвижимость” подарил Harley самому креативному дольщику

Девелопер подвел итоги конкурса «Седлай коней – выигрывай Harley». Церемония вручения заветного и необычного приза – Harley-Davidson Street 750 была организована и проведена ГК «Арсенал-Недвижимость» совместно с Петербургским отделением закрытого клуба владельцев Харлеев – HOG (Harley Owners Group).

Напомним, конкурс проводился с начала августа. Согласно его условиям участником мог стать дольщик любого проекта, реализуемого группой компаний. Чтобы побороться за легендарный мотоцикл необходимо было найти самый удобный и оригинальный способ добраться от Дворцовой площади до любого объекта «Арсенал-Недвижимость», снять видео о том, как это расстояние преодолевалось и выложить его в одну из социальных сетей с хэштегами #седлайконей, #арсеналнедвижимость, #proformat.

На протяжении трех месяцев дольщики активно принимали участие в акции. В «Арсенал-Недвижимость» поступило много интересных и необычных видео. Люди добирались от Дворцовой площади до Мурино на роликах, скейтбордах, велосипедах, мотоциклах и даже гироскутерах!

Наконец, на днях прошла церемония награждения самого оригинального дольщика. Им стала Дария Иванова. Генеральный директор ГК «Арсенал-Недвижимость» Арсений Лаптев вручил девушке заветные ключи от Harley-Davidson Street 750.

- Конкурс «Седлай коней» был задуман для тех, кто постоянно находится в движении, для тех, кто не упускает свой шанс и не боится проявить себя. Участники проделали огромную работу! Мы благодарны за вдохновение, которое подарили ваши видео и гордимся, что в наших кварталах живут такие инициативные и креативные люди, – отметил Арсений Лаптев.

Директор петербургского отделения HOG Игорь Щербаков торжественно посвятил Дарию Иванову в члены клуба Harley Owners Group.

Остальные участники также не остались без подарков. В качестве поощрительных призов участникам были подарены сертификаты в ресторанную группу Алексея Бурова на 5000 рублей.

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