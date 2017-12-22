Взрывчатку на «Адмиралтейской» не нашли

Станция метро Петербурга «Адмиралтейская» открыта после проверки подозрительного предмета. Ничего опасного вечером 22 декабря там не нашли.

Как сообщает пресс-служба метро, «Адмиралтейская» открыта с 17:23, почти через 40 минут после обнаружения бесхоза. Сейчас безопасности горожан ничего не угрожает и они могут пользоваться станцией.

Напомним, «Адмиралтейскую» закрыли сразу после того, как открыли «Горьковскую». Также прерывалась работа станции «Рыбацкое».