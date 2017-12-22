Прокурору Литвиненко дали в замы куратора ФСБ

Генеральный прокурор России назначил нового заместителя прокурора Петербурга взамен ушедшего с неплохим выходным пособием Игоря Резонова. Его место займет профи в кураторстве над ФСБ Сергей Жуковский.

Как стало известно «Фонтанке», 22 декабря Юрий Чайка подписал приказ о назначении советника юстиции Жуковского заместителем прокурора Санкт-Петербурга и установил ему оклад в размере 77 процентов должностного оклада первого замгенпрокурора и 45-процентную доплату за сложность, напряженность и высокие достижения в службе. Тарифная ставка действует до 31 декабря 2018 года.

Генпрокурор при подписании приказа руководствовался представлением прокурора Петербурга Сергея Литвиненко и мнением своего зама Александра Гуцана.

Сергей Жуковский возглавлял отдел горпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. Он курировал предварительное следствие, проводимое УФСБ Петербурга и области, его прокурорский надзор распространялся на оперативно-разыскную деятельность чекистов.

Жуковский Сергей Анатольевич Фото: Прокуратура СПб

Игорь Резонов освобожден от должности с 21 сентября 2017 года, увольнение состоялось 26 октября. После комплексной проверки Генпрокуратуры у него забрали важные функции кураторства над следствием и надзор за ГУ МВД. Последнее время он занимался менее существенными направлениями.