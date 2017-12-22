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22.12.2017 17:20

Для жителей «Нового Сертолово» открыт автобусный маршрут

Для жителей «Нового Сертолово» открыт автобусный маршрут
ГК "КВС"

22 декабря из «Нового Сертолово» запущен автобусный маршрут № 678, который связал микрорайон со станцией метро «Озерки» в Санкт-Петербурге. Первый месяц автобусы пойдут по маршруту в пилотном режиме, одновременно на линии будут работать четыре машины. После этого компания-перевозчик «ООО «АТП Барс-2» выведет на маршрут дополнительные транспортные средства марки ПАЗ.

Новый маршрут для жителей микрорайона «Новое Сертолово», а сейчас здесь проживают около полутора тысяч семей, организован по инициативе застройщика – Группы компаний «КВС» во взаимодействии с Управлением по транспорту Ленинградской области и Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга. На маршруте реализована схема социальной ответственности бизнеса – проезд на автобусе будет бесплатным для пассажиров  старше 75 лет.

Запуск прямого автобусного сообщения стал еще одним шагом в развитии комфортной и безопасной среды проживания в «Новом Сертолово». Ранее ГК «КВС» осуществила ремонт примыкания улицы Мира к Выборгскому шоссе и установила светофоры, что облегчило жителям переход оживленной проезжей части и выезд из микрорайона на автомобиле. 

Для жителей «Нового Сертолово» открыт автобусный маршрут

Также в целях повышения безопасности в микрорайоне организована охрана, территория постоянно патрулируется, установлена система видеонаблюдения не только в парадных и во дворах, но и в лесном массиве, где проложена прогулочная тропа «Заповедный лабиринт». 

Микрорайон «Новое Сертолово» возводится во Всеволожском районе Ленинградской области. Две очереди заселены. Строится  третья очередь, срок сдачи ее первого этапа  IV кв. 2018 года, второго – через год, в  IV кв. 2019. Работает детский сад на 210 мест, проектом предусмотрено строительство еще одного аналогичного детского сада и школы на 825 учеников. В 2018 году для жителей откроется торговый центр. В микрорайоне реализуется культурно-просветительский проект «Музей под отрытым небом». 

В 2017 году микрорайон «Новое Сертолово» стал победителем независимого конкурса в сфере недвижимости «Доверие потребителя» в номинации «Лучший «Лучший реализованный проект жилого комплекса эконом и комфорт классов в Ленинградской области».

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте www.kvsspb.ru/obekty

Справка о компании ГК "КВС"


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Для жителей «Нового Сертолово» открыт автобусный маршрут

22 декабря из «Нового Сертолово» запущен автобусный маршрут № 678, который связал микрорайон со станцией метро «Озерки» в Санкт-Петербурге. Первый месяц автобусы пойдут по маршруту в пилотном режиме, одновременно на линии будут работать четыре машины
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ГК “Арсенал-Недвижимость”
22.12.2017 17:36
ГК “Арсенал-Недвижимость” подарил Harley самому креативному дольщику
Девелопер подвел итоги конкурса “Седлай коней – выигрывай Harley”. Церемония вручения заветного и необычного приза - Harley-Davidson Street 750 была организована и проведена ГК “Арсенал-Недвижимость” совместно с Петербургским отделением закрытого клуба владельцев Харлеев – HOG (Harley Owners Group)
ГК "КВС"
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