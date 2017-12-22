Таинственный остров всплыл у Лахты

Таинственный инвестор принес в Смольный проект искусственного "Залива островов" - в акватории рядом с «Лахта Центром», новым стадионом и Парком 300-летия. Сразу несколько источников в администрации города подтвердили «Фонтанке», что о проекте знают.

Никто не хочет произнести фамилию «островитянина». Возможно, потому, что она совпадает с фамилией одного слишком известного в последнее время в России и даже в мире ресторатора – Евгения Пригожина. Однако то, что в дельте Невы может появиться новый намыв, «Фонтанке» вполне официально подтвердили в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА). На искусственной суше предполагается создать «уникальный» многофункциональный комплекс – экогород «Залив островов».

Идея пока на начальной стадии, возможность ее реализации источники в Смольном оценивают скорее скептически. Но варианты уже «прорабатываются». Новый остров, или даже комплекс островов, если, конечно, идею признают реализуемой, появится вблизи береговой линии Приморского района и «Лахта Центра».

Из информации комитета следует, что в ведомство были предоставлены материалы, дающие только общее представление о предполагаемом использовании искусственного земельного участка. В документах, как сообщили «Фонтанке» в КГА, содержатся лишь укрупненные показатели объемов застройки, эскизы транспортных связей с береговой линией города. Кроме того, в них в целом описывается модель будущего снабжения и обеспечения образуемой территории.

Также в комитете подчеркивают, что представленный замысел не имеет расчетов по подключению к городской улично-дорожной сети. Прогнозов транспортных нагрузок в них тоже нет. Более подробно описать проект в комитете не смогли, как и назвать имени инвестора.

Ни информации о сроках, ни данных о стоимости проекта «Фонтанке» узнать не удалось. Один из тех, кто проект видел, говорит, что это пока скорее концепция, и произносит сравнение – Эмираты. Это нечто в виде цветка или пальмы, рассказали «Фонтанке».

Единственное, что известно определенно, — это то, что для подобного намыва нужно вначале просчитать экологические последствия. И прежде всего — воздействие на работоспособность Комплекса защитных сооружений. Потому что остров нарисован «внутри» дамбы, а не снаружи.

Как объясняет эколог Александр Карпов, проблема заключается в том, что такой остров может серьезно уменьшить площадь водной чаши Невы. А это сделает потенциально опасным слив водных масс обратно в дельту после их запирания во время наводнений: грубо говоря, если остров будет слишком большим, воде может просто не хватить места. Кроме того, чтобы где-то насыпать остров, нужно в другом месте срыть гору. Таких запасов песка в заливе нет, говорит эксперт.

В КГА это также подтверждают. Принимать какие-то решения и делать оценки можно будет лишь после проведения научной экспертизы, говорят там. В Петербурге ее может выполнить, например, Всероссийский НИИ гидротехники им. Б. Е. Веденеева, говорят в ведомстве. Но документы туда еще не переданы. Экспертиза должна оценить возможность создания намыва с учетом глубин и течений акватории Финского залива, а также «специальных функций акватории Невской губы».

В комитете говорят, что к экспертизе, возможно, подключат уже существующие расчеты площади минимально допустимого зеркала воды Финского залива, обеспечивающего нормальную работу дамбы. В результате ученые должны определить «предельную площадь и местоположение территории, которая может быть образована без создания угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также без ущерба для нормальной работы КЗС», пояснили в пресс-службе ведомства. «Учитывая вышесказанное, комитет считает преждевременным оценку возможности реализации данного инвестиционного проекта», – цитирует пресс-служба главу комитета Владимира Григорьева.

Глава Приморского района Николай Цед подтвердил «Фонтанке», что уже несколько раз слышал об этом проекте в кулуарах городского правительства. Однако имя инвестора, по его словам, не упоминалось, ни одного решения правительства нет, так что и комментировать пока нечего. Но в целом против идеи он ничего не имеет, сказал глава района: чем больше в Петербурге больших амбициозных проектов, таких, как «Лахта Центр», тем лучше.

Знают о проекте и в Законодательном собрании. Как сообщили нашему изданию источники в городском парламенте, им известно о некоем инвестиционном предложении, которое из аппарата вице-губернатора Игоря Албина передали в КГА для предварительной оценки. Оценка, по их словам, была отрицательной.

Глава КГА Владимир Григорьев на прямой вопрос «Фонтанки» об авторе идеи также отвечать не стал.

Однако под большим секретом некоторые источники сообщают, что имя инвестора может совпадать с именем «кремлевского повара» Евгения Викторовича Пригожина. Официальных подтверждений этого нет. У Евгения Пригожина в Лахте уже давно имеются солидные активы. Именно его компания, напомним, строила у Лахтинского разлива ЖК «Северный Версаль», состоящий из коттеджей в стиле дворцов разных эпох. Половина была продана еще на старте проекта, в 2008 году. Сколько реализовано с тех пор – неизвестно. Рядом, на Новой улице, компания Пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» на 17 гектарах возвела еще один малоэтажный комплекс, классом попроще — ЖК «Лахтапарк», 60 двух- и трехэтажных коттеджей и 18 сблокированных жилых домов на 490 квартир.

Как говорят, идея пока вызывает в Смольном гораздо больше вопросов, чем одобрения. Кроме дестабилизации работы дамбы, подобный «экогород» посреди залива создаст новые видовые доминанты: сооружением, например, будут «любоваться» туристы с побережья Петергофа.

Не в лучшем положении окажется и комитет по природопользованию, потому что остров встанет на пути перелетных птиц. Также неизвестно, как будет выходить из ситуации комитет по охране памятников. Кстати, его глава Сергей Макаров также сообщил «Фонтанке», что слышал о проекте, но пока не в курсе деталей.

Николай Кудин,

Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»