Таинственный остров всплыл у Лахты

Еще
00:36 24.12.2017
Новость часа
23/12
Петербургу обещают продолжение снегопада, на дорогах много ДТП
Пришлите свою новость!
23/12
Руководство конкурса «Мисс Америка» уходит из-за скандала с унижением участниц
23/12
Израиль покидает ЮНЕСКО после решения Генассамблеи ООН по Иерусалиму
23/12
ФАС заморозила ремонт подъезда к МАПП «Светогорск»
23/12
Американские полицейские поймали преступников при помощи уловки из «Симпсонов»
23/12
Петербургу обещают продолжение снегопада, на дорогах много ДТП
23/12
В Лондонском зоопарке после пожара пропали сурикаты, трубкозуб Миша погиб
23/12
Яценюка задержали в Женеве по запросу России
23/12
Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше Хейли
23/12
Машина инкассации на Красносельское шоссе ушла в пруд
23/12
Деды Морозы пробежали по Петербургу, некоторые частично нагишом
23/12
ФАС заинтересовали сообщения о завышении цен такси-агрегаторов в праздники
23/12
В Петербурге началось банкротство бывшего флагмана оптической промышленности
23/12
В отсутствии Медведевой чемпионат России по фигурному катанию выиграла Загитова
23/12
Санта Клаус отправился развозить подарки к Рождеству
23/12
СМИ: из новых «Звездных войн» вырезали сцену с Томом Харди
23/12
Непогода прикрыла Пулково
23/12
Две малые партии выдвинули в Петербурге будущих кандидатов в президенты
23/12
Во Внуково сел пассажирский самолёт с «протекающим» баком
23/12
В Петербурге выросли аномальные для субботы пробки
23/12
Мастерская Аникушина «спустила на землю» декор петербургских фасадов
23/12
Бутман признался, что сфолил на Путине
23/12
Парламентарии Чечни объявили Инстаграму бойкот
23/12
В Минтруда подсчитали, сколько будет нищих к концу следующего президентского срока
23/12
В ДТП на Невском тяжело пострадал маленький мальчик
23/12
Петербург увидит Джотто — художника и межпланетный аппарат
23/12
Семиклассникам в Сибири показали силу искусства в эротическом рассказе
23/12
Бомбу в пакете на «Владимирской» не нашли
23/12
Заказанные россиянами посылки завалили почту финского городка
23/12
Московские фигуристы Тарасова и Морозов победили в танцах на чемпионате России
23/12
Пламя украсило Ростральные колонны в Петербурге
23/12
Чоризо из медведя, именная козуля и сухой бальзам - что покупать на Рождественской ярмарке
23/12
«Проспект Большевиков» признали безопасным
23/12
«Владимирская» закрыта для пассажиров
23/12
Путин сравнил Россию с «любимой бабушкой» и признал масштабы бедности унизительными
23/12
Пять человек пострадали в ДТП под Всеволожском
23/12
Дед Мороз попал в ДТП с трамваем в центре Петербурга
23/12
Собчак стала кандидатом в президенты и представила свою программу
23/12
Взрывчатку на станции «Рыбацкое» не нашли
23/12
Олимпийский комитет России согласился заплатить МОК миллионы долларов
23/12
«Проспект Большевиков» закрыт для пассажиров
23/12
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в Донбасс
23/12
Стало известно, как команда Путина сыграла у стен Кремля
23/12
Станция метро «Рыбацкое» закрыта на проверку
23/12
В Лондоне тушили зоопарк в зареве огня
23/12
"Севилья" уволила тренера, который рассказал футболистам, что болен раком
23/12
Ростральные колонны будут гореть в честь Деда Мороза
23/12
В Невской губе будут работать ледоколы
23/12
В Россию попытались проникнуть 27 воевавших в Сирии боевиков
23/12
Ирония судьбы новогоднего застолья
23/12
Дочь генерала МЧС Беляева отчиталась о своих 17 квартирах
23/12
Под ЗСД опрокинулась легковушка, а у КАД – мусоровоз
23/12
Набиуллина: Россиянам лишь кажется, что цены растут
23/12
Кадыров отреагировал на закрытие своих аккаунтов
23/12
Орхидеи из закрытых фондов Ботанического сада вышли в свет
23/12
Полузащитник «Зенита» Краневиттер рассказал, как живёт в Петербурге
23/12
К «гангстерскому» бару в Петербурге полицию вызвали выстрелом
23/12
Нарышкин рассказал о взаимодействии спецслужб России и США
23/12
СК заинтересовался смертью 2-летней девочки в больнице Выборга
23/12
Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде
23/12
В Петербурге фальшивый покупатель подвёл дилера под три уголовных дела
23/12
Метеорологи объявили оранжевый уровень опасности на дорогах Финляндии
23/12
МИД: Россия готова сотрудничать с США по Афганистану
23/12
На счете Михалкова заморозили деньги из-за проигранного им суда со СМИ
23/12
В холостых выстрелах на юго-западе Петербурга полиция услышала уголовное хулиганство
23/12
В центре Петербурга легковушка вылетела на встречку – под снегоуборщик, есть раненые
23/12
Зюганов назвал своё место в избирательном штабе Грудинина
23/12
Санитарная авиация в Ленобласти спасала больных и пострадавших
23/12
Вооруженному налётчику не повезло в фастфуде на Васильевском
23/12
Путин сыграл в хоккей на ночной Красной площади
23/12
Император Японии заявил о готовности начать подготовку к передаче трона
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
22.12.2017 17:50

Таинственный остров всплыл у Лахты

Таинственный инвестор принес в Смольный проект искусственного "Залива островов" - в акватории рядом с «Лахта Центром», новым стадионом и Парком 300-летия. Сразу несколько источников в администрации города подтвердили «Фонтанке», что о проекте знают.
Таинственный остров всплыл у Лахты
©PressFoto/cherezoff

Никто не хочет произнести фамилию «островитянина». Возможно, потому, что она совпадает с фамилией одного слишком известного в последнее время в России и даже в мире ресторатора – Евгения Пригожина.  Однако то, что в дельте Невы может появиться новый намыв, «Фонтанке» вполне официально подтвердили в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА). На искусственной суше предполагается создать «уникальный» многофункциональный комплекс – экогород «Залив островов». 

Идея пока на начальной стадии, возможность ее реализации источники в Смольном оценивают скорее скептически. Но варианты уже «прорабатываются». Новый остров, или даже комплекс островов, если, конечно, идею признают реализуемой, появится вблизи береговой линии Приморского района и «Лахта Центра». 

Из информации комитета следует, что в ведомство были предоставлены материалы, дающие только общее представление о предполагаемом использовании искусственного земельного участка. В документах, как сообщили «Фонтанке» в КГА, содержатся лишь укрупненные показатели объемов застройки, эскизы транспортных связей с береговой линией города. Кроме того, в них в целом описывается модель будущего снабжения и обеспечения образуемой территории. 

Также в комитете подчеркивают, что представленный замысел не имеет расчетов по подключению к городской улично-дорожной сети. Прогнозов транспортных нагрузок в них тоже нет. Более подробно описать проект в комитете не смогли, как и назвать имени инвестора. 

Ни информации о сроках, ни данных о стоимости проекта «Фонтанке» узнать не удалось. Один из тех, кто проект видел, говорит, что это пока скорее концепция, и произносит сравнение – Эмираты. Это нечто в виде цветка или пальмы, рассказали «Фонтанке».

Единственное, что известно определенно, — это то, что для подобного намыва нужно вначале просчитать экологические последствия. И прежде всего — воздействие на работоспособность Комплекса защитных сооружений. Потому что остров нарисован «внутри» дамбы, а не снаружи. 

Как объясняет эколог Александр Карпов, проблема заключается в том, что такой остров может серьезно уменьшить площадь водной чаши Невы. А это сделает потенциально опасным слив водных масс обратно в дельту после их запирания во время наводнений: грубо говоря, если остров будет слишком большим, воде может просто не хватить места. Кроме того, чтобы где-то насыпать остров, нужно в другом месте срыть гору. Таких запасов песка в заливе нет, говорит эксперт.

В КГА это также подтверждают. Принимать какие-то решения и делать оценки можно будет лишь после проведения научной экспертизы, говорят там. В Петербурге ее может выполнить, например, Всероссийский НИИ гидротехники им. Б. Е. Веденеева, говорят в ведомстве. Но документы туда еще не переданы. Экспертиза должна оценить возможность создания намыва с учетом глубин и течений акватории Финского залива, а также «специальных функций акватории Невской губы». 

В комитете говорят, что к экспертизе, возможно, подключат уже существующие расчеты площади минимально допустимого зеркала воды Финского залива, обеспечивающего нормальную работу дамбы. В результате ученые должны определить «предельную площадь и местоположение территории, которая может быть образована без создания угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также без ущерба для нормальной работы КЗС», пояснили в пресс-службе ведомства. «Учитывая вышесказанное, комитет считает преждевременным оценку возможности реализации данного инвестиционного проекта», – цитирует пресс-служба главу комитета Владимира Григорьева.

Глава Приморского района Николай Цед подтвердил «Фонтанке», что уже несколько раз слышал об этом проекте в кулуарах городского правительства. Однако имя инвестора, по его словам, не упоминалось, ни одного решения правительства нет, так что и комментировать пока нечего. Но в целом против идеи он ничего не имеет, сказал глава района: чем больше в Петербурге больших амбициозных проектов, таких, как «Лахта Центр», тем лучше. 

Знают о проекте и в Законодательном собрании. Как сообщили нашему изданию источники в городском парламенте, им известно о некоем инвестиционном предложении, которое из аппарата вице-губернатора Игоря Албина передали в КГА для предварительной оценки. Оценка, по их словам, была отрицательной. 

Глава КГА Владимир Григорьев на прямой вопрос «Фонтанки» об авторе идеи также отвечать не стал. 

Однако под большим секретом некоторые источники сообщают, что имя инвестора может совпадать с именем «кремлевского повара» Евгения Викторовича Пригожина. Официальных подтверждений этого нет.  У Евгения Пригожина в Лахте уже давно имеются солидные активы. Именно его компания, напомним, строила у Лахтинского разлива ЖК «Северный Версаль», состоящий из коттеджей в стиле дворцов разных эпох.  Половина была продана еще на старте проекта, в 2008 году. Сколько реализовано с тех пор – неизвестно.  Рядом, на Новой улице, компания Пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» на 17 гектарах возвела еще один малоэтажный комплекс, классом попроще — ЖК «Лахтапарк», 60 двух- и трехэтажных коттеджей и 18 сблокированных жилых домов на 490 квартир. 

Как говорят, идея пока вызывает в Смольном гораздо больше вопросов, чем одобрения. Кроме дестабилизации работы дамбы, подобный «экогород» посреди залива создаст новые видовые доминанты: сооружением, например, будут «любоваться» туристы с побережья Петергофа. 

Не в лучшем положении окажется и комитет по природопользованию, потому что остров встанет на пути перелетных птиц. Также неизвестно, как будет выходить из ситуации комитет по охране памятников. Кстати, его глава Сергей Макаров также сообщил «Фонтанке», что слышал о проекте, но пока не в курсе деталей. 

Николай Кудин,

Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК "КВС"
22.12.2017 17:20

Для жителей «Нового Сертолово» открыт автобусный маршрут

22 декабря из «Нового Сертолово» запущен автобусный маршрут № 678, который связал микрорайон со станцией метро «Озерки» в Санкт-Петербурге. Первый месяц автобусы пойдут по маршруту в пилотном режиме, одновременно на линии будут работать четыре машины
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
22.12.2017 17:01

Seven Suns Development завершает строительство детского сада в ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»

В начале следующего года в квартале «Светлый мир «Я-Романтик…» на намывных территориях Васильевского острова будет введен в эксплуатацию первый детский сад
Галерея Arts Square Gallery
22.12.2017 11:20

Сальвадора Дали и Джорджо де Кирико покажут в Arts Square Gallery

25 декабря (19.00) в галерее современного искусства Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5, откроется выставка мэтров сюрреализма ‒ Сальвадора Дали, Джорджо де Кирико, Ханса Беллмера и Леонор Фини.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургу обещают продолжение снегопада, на дорогах много ДТП
Деды Морозы пробежали по Петербургу, некоторые частично нагишом
Непогода прикрыла Пулково
В Петербурге выросли аномальные для субботы пробки
Пламя украсило Ростральные колонны в Петербурге
Чоризо из медведя, именная козуля и сухой бальзам - что покупать на Рождественской ярмарке
Ростральные колонны будут гореть в честь Деда Мороза
В Невской губе будут работать ледоколы
Орхидеи из закрытых фондов Ботанического сада вышли в свет
Затворы дамбы в Петербурге закрывают из-за опасного повышения уровня воды
Таинственный остров всплыл у Лахты
«Чижика» сосчитают постфактум
Искусство паллиативной помощи
Петербуржцы ударились в новогодние траты
Петербургский художник создает картины на снегу
Из макарон, швабры, вешалок, кактуса - «Фонтанка» публикует фото невероятных елок Петербурга
Петр Свидлер: Я ни в какие «тимы» не вступаю
Полтавченко сплавил байдарки из центра
Летние лагеря продадут и удвоят
ИГИЛ не дошло до Казанского
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Чоризо из медведя, именная козуля и сухой бальзам - что покупать на Рождественской ярмарке

Московские фигуристы Тарасова и Морозов победили в танцах на чемпионате России

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Деды Морозы пробежали по Петербургу, некоторые частично нагишом

Новости компаний
ГК "КВС"
22.12.2017 17:20
Для жителей «Нового Сертолово» открыт автобусный маршрут
22 декабря из «Нового Сертолово» запущен автобусный маршрут № 678, который связал микрорайон со станцией метро «Озерки» в Санкт-Петербурге. Первый месяц автобусы пойдут по маршруту в пилотном режиме, одновременно на линии будут работать четыре машины
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
22.12.2017 17:01
Seven Suns Development завершает строительство детского сада в ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
В начале следующего года в квартале «Светлый мир «Я-Романтик…» на намывных территориях Васильевского острова будет введен в эксплуатацию первый детский сад
Галерея Arts Square Gallery
22.12.2017 11:20
Сальвадора Дали и Джорджо де Кирико покажут в Arts Square Gallery
25 декабря (19.00) в галерее современного искусства Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5, откроется выставка мэтров сюрреализма ‒ Сальвадора Дали, Джорджо де Кирико, Ханса Беллмера и Леонор Фини.
Магазин "Кей"
22.12.2017 08:00
Новый год встречаем с КЕЙ – вместе будет веселей
Приближается Новый год, а значит самое время подумать не только о том, что подарить родным и близким, но и определиться где и в какой компании его предстоит встречать. Специалисты КЕЙ предложили варианты, как сделать так, чтобы встреча Нового года не ограничилась праздничным застольем
ООО "Терминал-Ресурс"
21.12.2017 12:52
ООО «Терминал-Ресурс» приглашает на Образцовый новый год!
В «Образцовом квартале» все готово для празднования Нового года. Новогодняя елка украшена, гирлянды развешены. Уже в эту субботу, 23 декабря 2017 года в 12:00 состоится торжественное празднование Образцового Нового года
Сэтл Групп
21.12.2017 12:44
Покупатель Setl City стал юбилейным клиентом программы «военная ипотека»
200-тысячный военнослужащий, воспользовавшийся программой военной ипотеки, приобрел квартиру в ЖК «Невские паруса» от Setl City
ГК «ЦДС»
20.12.2017 18:15
Первый корпус жилого квартала ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпус 1 (3 этап) ЦДС «Муринский Посад»
ЖК GreenЛандия-1/Setl City
20.12.2017 13:52
Губернатор Ленобласти положительно оценил строительство школы в ЖК GreenЛандия-1
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе объезда Мурино посетил строящуюся школу в ЖК GreenЛандия-1 неподалеку от метро «Девяткино». Образовательное учреждение, рассчитанное на 1175 детей, возводит компания Setl City
Фото предоствлено компанией Teboil
20.12.2017 08:00
К рождественским праздникам Тебойл снижает цены на топливо
Как сэкономить на топливе в Финляндии? 23 и 24 декабря на АЗС Тебойл Таммисто по адресу улица Valimotie 10b, город Vantaa, 01510 будут снижены цены на топливо*
Магазин "Кей"
20.12.2017 08:00
Специалисты КЕЙ рекомендуют - Wolfenstein II: Новый колосс
Уильям Джейкоб Бласковиц возвращается буквально с того света, чтобы покончить с Третьим Рейхом. В этом ему поможет его команда единомышленников и, конечно, вы. Встречайте, Wolfenstein II: The New Colossus для платформ PC, PS4 и Xbox One в сети магазинов «КЕЙ»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.