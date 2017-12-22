Шойгу сказал, сколько боевиков ликвидировано в Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации в Сирии были ликвидированы более 60 тысяч боевиков, включая 2,8 тысячи выходцев из России.

«Ликвидировано 60 318 боевиков, из них 819 — главарей бандформирований и 2 840 выходцев из Российской Федерации», — заявил Шойгу на коллегии Минобороны Росии, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс».

Он отметил, что в результате операции также было уничтожено 8 тыс. единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

«Авиацией решена важнейшая задача по лишению террористических организаций источников доходов от продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее трех миллионов долларов в день», — сказал Шойгу.