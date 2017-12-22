Голый мужчина на севере Петербурга избавил квартиру от мебели

Покой жителей Калининского района нарушил буйный нудист и его подруга. Мужчина бросался мебелью и дождался полицию и спасателей. Но успокаивать парочку будут уже люди в халатах.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу 22 декабря, неладное в доме №12 по улице Брянцева прохожие заметили около 14:45. Из окна четвёртого этажа слышались надрывные крики и неразборчивая брань, под аккомпанемент которых на землю летела мебель. Пока раздетый мужчина избавлялся от предметов интерьера, соседи пытались завлечь его алкоголем. Дебошир не соблазнился, и угомонить его попросили полицию и спасателей.

В шумной квартире гостей не ждали и сотрудникам полиции не открыли. Снимать беснующегося с балкона приехали два расчёта и пять спасателей с автолестницей. По ней и проникли в квартиру. На всю операцию ушло меньше получаса. В пресс-службе полиции добавили, что в помещении нашли и женщину. В неадекватном состоянии были оба, и парочку передали медикам. Выяснять причины эксцентричного поведения молодых людей придётся психиатрам.