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22.12.2017 17:01

Seven Suns Development завершает строительство детского сада в ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»

Seven Suns Development завершает строительство детского сада в ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»

В начале следующего года в квартале «Светлый мир «Я-Романтик…» на намывных территориях Васильевского острова будет введен в эксплуатацию первый детский сад.

Здание возводится во дворе между уже заселенными корпусами жилого комплекса. Детский сад отличают оригинальная архитектура и яркий внешний вид. Фасады строения украшают изображения бумажных корабликов-оригами, которые любят мастерить дети. В трехэтажном детском саду предусмотрен бассейн. Объект рассчитан на 140 воспитанников. Здание возводится по монолитной технологии с использованием навесных вентилируемых фасадов.

ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»

Сегодня строительство детского сада входит в финальную стадию, а прилегающая территория активно благоустраивается. В следующем году детский сад должен быть передан городу. Строение будет оснащено архитектурно-художественной подсветкой, а на его территории будут установлены современные игровые площадки.

Проектом «Светлый мир «Я-Романтик…» также предусмотрено возведение еще одного детского сада и общеобразовательной школы на 825 учеников.

ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» – застройщик ООО "Вымпел", проектная декларация на сайте https://ya-romantik.ru/docs/


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