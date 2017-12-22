Воровавшая на рабочем месте сотрудница ломбарда в Петербурге осуждена условно

Работавшая в ломбарде и в приемном пункте вторсырья петербурженка воровала на обоих рабочих местах. Суд обязал ее вернуть похищенные 650 тысяч.

Как сообщает прокуратура города 22 декабря, Марина Любимцева забирала деньги, которые горожане приносили в обмен на свои украшения. Параллельно женщина работала в приемном пункте, где также имела доступ к наличности, чем и воспользовалась. «Трудолюбивая» петербурженка насобирала с работодателей 650 тысяч рублей, которые суд 21 декабря обязал ее вернуть. Во время следствия она не стала скрывать своей вины и дала явку с повинной, что облегчило ей приговор — 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.