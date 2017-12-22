Как быстро уехать на такси в новогодний период

Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси».

В новогодний период люди готовятся к празднику, проводят корпоративы, отдыхают и поздравляют близких, поэтому чаще пользуются такси. Их верный помощник – приложение сервиса «Максим» на Android, iOS и Windows Phone.

Заказать такси просто

Создание заказа в «Максим: заказ такси» занимает несколько секунд. Нужно указать адреса маршрута, при необходимости выбрать время подачи автомобиля, тариф и способ оплаты. Цена поездки известна заранее и не зависит от дорожной ситуации. Оплатить поездку можно наличными и по банковской карте.

Когда автомобиль будет назначен, в приложении отобразится время до его прибытия и местоположение на карте. По таймеру можно легко сориентироваться, через сколько выходить к такси, а по карте – быстро найти, где припарковался водитель. В новогодний период, когда в городе больше машин, это особенно актуально.

Сервис заказа такси «Максим»

Автомобиль приезжает быстрее

В приложении заказ создается без участия оператора и мгновенно виден водителям. Время ожидания машины в обычное время не превышает 5–7 минут. В праздники «Максим» привлечет к сотрудничеству больше водителей, чтобы сохранить этот показатель.

Если нужно уехать срочно, можно самостоятельно увеличить цену поездки. Для этого нужно указать надбавку в пожеланиях к заказу или ускорить поиск водителя на экране активного заказа. Заказы с большей ценой привлекательнее для таксистов, поэтому выполняются в первую очередь.

Поездка будет дешевле

Участники премиальной программы сервиса «Максим» могут экономить на такси. Они приглашают друзей пользоваться приложением и получают премию, которой можно оплатить до 30% стоимости поездки.

Для того чтобы стать участником программы, нужно поделиться с друзьями персональным промокодом. Он есть в разделе «Ввести промокод» в меню приложения. Получателю придет приглашение установить приложение и ввести промокод. После активации он получит 100 премиальных рублей. Отправителю будет зачислено 10 премиальных рублей за каждого приглашенного пользователя.

Сервис заказа такси «Максим»

Читатели «Фонтанки», впервые установившие «Максим: заказ такси», дополнительно получат 100 премиальный рублей по промокоду «ФОНТАНКА». Пора ехать!