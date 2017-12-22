«Адмиралтейская» закрыта из-за бесхозного предмета

Третья подряд станция городского метро закрывается в Петербурге вечером 22 декабря. На этот раз прервана работа «Адмиралтейской».

Как сообщает пресс-служба метро, бесхозный предмет был обнаружен на платформе в 16:46, буквально через минуту после того, как после проверки была открыта «Горьковская». Прежде чем закрылась «Горьковская», службы работали на станции «Рыбацкое».

Пока «Адмиралтейскую» проверяют, она закрыта на вход и выход, а поезда проезжают ее без остановки.