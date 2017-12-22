Лидер «Шалтая-Болтая» через пять месяцев после приговора подал на УДО

Прошение об условно-досрочном освобождении подал 22 декабря осужденный за компьютерный взлом лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев.

Об этом пишет Meduza со ссылкой на РИА Новости. Подавать на УДО можно после отбытия не менее трети от назначенного срока заключения. Аникеев же находится под стражей с конца 2016 года, а к двум годам колонии он был приговорен в июле 2017-го.

Напомним, Владимир Аникеев – лидер хакерской группировки «Анонимный Интернационал» (они же – «Шалтай-Болтай»), которая публиковала переписку высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров.