Лидер «Шалтая-Болтая» через пять месяцев после приговора подал на УДО
Прошение об условно-досрочном освобождении подал 22 декабря осужденный за компьютерный взлом лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев.
Об этом пишет Meduza со ссылкой на РИА Новости. Подавать на УДО можно после отбытия не менее трети от назначенного срока заключения. Аникеев же находится под стражей с конца 2016 года, а к двум годам колонии он был приговорен в июле 2017-го.
Напомним, Владимир Аникеев – лидер хакерской группировки «Анонимный Интернационал» (они же – «Шалтай-Болтай»), которая публиковала переписку высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров.
Справка:
Сайт «Анонимного Интернационала» появился в конце 2013 года. В январе 2014-го в открытый доступ выкладывались архивы электронной переписки премьера Дмитрия Медведева и вице-премьера Аркадия Дворковича, руководства ВТБ и функционеров «Молодой гвардии «Единой России». Переписка сотрудников набирающей силы медиаимперии Евгения Пригожина и его же планы по монополизации военного строительства. Взломанный почтовый ящик таинственного «полковника Стрелкова» из Славянска, оказавшегося полковником запаса ФСБ Игорем Гиркиным.
Через год вместо гигабайтных электронных архивов, которые было возможно проверить на подлинность как с помощью анализа текста, так и путем проверки системных данных файлов, «Шалтай-Болтай» начал выкладывать лишь отдельные сканы писем, иногда с частично закрытыми адресами, именами и телефонами. За полными архивами отправлял на сайт «Биржи информации» – на аукцион за биткоины. Иногда почта выкупалась (видимо, высокопоставленными авторами), иногда оказывалась в Сети, но явный бизнес-интерес подпортил имидж.
Об арестах участников «Анонимного Интернационала» стало известно в феврале 2017 года, хотя произошли они несколькими месяцами ранее. Оказалось, что в ноябре 2016 года правоохранители задержали Владимира Аникеева, которого принято считать лидером коллектива. Спустя несколько дней под арестом оказались Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем троим вменили часть третью статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации группой лиц).