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22.12.2017 16:38

У Поклонногорского путепровода нашли недостаток

 

Поворота налево с Поклонногорского путепровода на проспект Энгельса не будет. Автомобилисты смогут съехать только в центр города. Такой вывод можно сделать из озвученной схемы организации дорожного движения.

Горожане отмечают, что это может создать определенные сложности для тех, кто едет по проспекту Энгельса. Водители опасаются, что многие начнут разворачиваться на магистрали в несколько рядов и это скажется на движении.

О том, как будет выглядеть схема движения после открытия Поклонногорской развязки, читайте на «Водителе Петербурга».

Напомним, что открытие дороги намечено на 29 декабря.


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