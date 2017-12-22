Экс-депутат Нестерова оспорит каждый рубль взятки

В Красногвардейском суде начался процесс над бывшим депутатом Законодательного собрания Петербурга. В отличие от передумавшего следствия, Светлана Нестерова демонстрирует постоянство и хранит обет молчания.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 22 декабря подсудимая ждать себя не заставила и пришла вовремя. Первое слушание началось с опозданием и сразу с ходатайства о переносе процесса. Просьбу сторона Нестеровой объяснила отсутствием ещё одного адвоката.

«Чтобы не нарушать право на защиту, заседание необходимо отложить», – согласился представитель прокуратуры. На 19 января в суд вызовут свидетелей.

Светлана Нестерова Фото: Михаил Огнев

Дело Светланы Нестеровой попало в суд со второй попытки. С лета 2016 года ей вменялось мошенническое хищение бюджетных средств, но в декабре 2017-го Генпрокуратура утвердила обвинение fontanka.ru/2017/12/05/136/ по получению особо крупной взятки. Сумма та же – 4,8 млн рублей.

Сегодня экс-депутат не была настроена на общение: отворачивалась, берегла сломанную руку и от бесед воздерживалась. Беседуя с журналистами, она рискует сменить квартиру на камеру следственного изолятора. Пока же условия её домашнего ареста позволяют и шопинг, и походы в храм, и визиты к врачу.

Взятку от бизнес-сообщества, по словам адвоката Инны Городинской, Нестерова не признаёт. Чтобы получить деньги на государственной должности, нужно было что-то предложить, а соответствующей компетенцией тогда ещё депутат ЗакСа не обладала. Городинская сослалась на постановление пленума Верховного суда № 24 от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». По нему, взятку можно брать за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица.

Показания против Нестеровой дали бывшие помощницы Татьяна Китова и Вера Шишкина. Схема хищений средств, выделенных депутатской поправкой на оснащение малоимущих Красногвардейского района обедами и экскурсиями, прослеживается и в откровениях предпринимательницы Гасановой. Все трое приговорены условно. Причинённый бюджету ущерб они возместили.