Застрелившему торговца на Софийской овощебазе дали 12 лет
12 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил фигурант дела об убийстве на Софийской овощебазе. Такой приговор стрелку Эмилю Гусейнову 22 декабря вынес Фрунзенский суд Петербурга. Киллеру вменяли сразу три статьи Уголовного кодекса: помимо убийства, незаконный оборот оружия и угрозу убийством.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, подсудимый признал свою вину в бойне, которая произошла 20 июня 2016 года на Софийской улице, 60. Он заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому его дело рассматривалось отдельно. Подельники Гусейнова - Алиев и Аскеров только ждут приговора.
Справка:
Напомним, 20 июня 2016 года в полицию Петербурга обратились очевидцы. Они рассказали о ЧП на территории овощебазы в Купчино. Прибывшие на место оперативники нашли толпу торговцев, которые удерживали окровавленного мужчину. Последний, по их словам, на глазах у всех шесть раз выстрелил из самодельного пистолета в спину торговцу фруктами Маарифу Исмаилову.
Едва не растерзанным толпой стрелком оказался Эмиль Гусейнов. Его, по версии следствия, Алиев с Аскеровым и попросили убить Исмаилова. При этом личность торговца овощами фигурантов дела интересовала мало. Реальной мишенью должен был стать его брат. Но он уехал из города. Тогда, считают следователи, злоумышленники решили вернуть его в Петербург смертью брата, а после этого устранить. Довести план до полной реализации Алиеву с Аскеровым не удалось – они были задержаны.