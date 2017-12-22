Застрелившему торговца на Софийской овощебазе дали 12 лет

12 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил фигурант дела об убийстве на Софийской овощебазе. Такой приговор стрелку Эмилю Гусейнову 22 декабря вынес Фрунзенский суд Петербурга. Киллеру вменяли сразу три статьи Уголовного кодекса: помимо убийства, незаконный оборот оружия и угрозу убийством.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, подсудимый признал свою вину в бойне, которая произошла 20 июня 2016 года на Софийской улице, 60. Он заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому его дело рассматривалось отдельно. Подельники Гусейнова - Алиев и Аскеров только ждут приговора.