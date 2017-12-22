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25.12.2017 11:25

Где появятся новые набережные

Три десятка проектов строится на набережных Петербурга. Застройщики рисуют в рекламе идиллию: набивные дорожки, зелень, спуски к воде. «Фонтанка» посмотрела, как будут благоустраивать новые набережные. И кто на них сможет попасть.
Где появятся новые набережные
Предоставлено ГК «Кортрос»

Львиная доля новых проектов – жилье на месте промзон. Кризис сделал строительство в пригородах низкодоходным, а иногда и рискованным. В итоге с 2016-го застройщики начали активно запускать проекты в черте города. Масштабная застройка возникла на Охте, в Рыбацком и на Октябрьской набережной. А на Петровском острове теперь формируется новый элитный район.

Чемпион по числу проектов на набережных – «Группа ЛСР». «Фонтанка» насчитала у компании 6 проектов у воды. Самый масштабный из планов – застройка намыва Васильевского острова. Вдоль его кромки должна появиться пешеходная набережная со спусками и песчаными пляжами. Компания представила концепцию в ноябре. Не исключено, что ждать новой набережной с видом на Финский залив придется долго. Полностью завершить проект планируют в 2028 году.

Зато набережную в устье Малой Невки, рядом с парком 300-летия, группа откроет в ближайшее время. У комплекса «Три ветра» высажены деревья, установлены скамьи и шахматные столики. При этом нижний уровень набережной будет деревянным. Здания уже готовы, завершено благоустройство участка.

ЖК "Три ветра". Предоставлено «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад»
ЖК "Три ветра". Предоставлено «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад»

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Одно но: часть набережной будет доступна только для жителей комплекса. Ее отсекает забор.  Открытым для общего пользования останется участок к западу от застройки. На нем устроили набивные дорожки и высадили деревья.

Своя прогулочная набережная появится и в NEVA HAUS. Комплекс строится на территории бывшего завода «Бавария» на Петровском острове. В проекте – невысокие набережные со спусками к Ждановке и Малой Неве, и даже небольшой парк с дизайнерскими скамьями. Комплекс должны сдать в 2022 году.

ЖК Neva Haus. Предоставлено «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад»
ЖК Neva Haus. Предоставлено «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад»

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Акцент на набережных и общественных зонах делает и компания Bonava. К 2022 году на месте завода «Знамя труда» на берегу Охты появится комплекс Magnifika. На берегу высадят березы и сосны, а у воды обустроят деревянный настил, игровые площадки и стоянки для катеров и яхт. Концепцию благоустройства разработала ландшафтная компания ARTEZA.

ЖК Magnifika. Предоставлено компанией Bonava
ЖК Magnifika. Предоставлено компанией Bonava

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«Участок набережной Охты, который примыкает к проекту Magnifika, является пешеходным и взят нами в аренду, – рассказал Александр Свинолобов, заместитель гендиректора «Бонава Санкт-Петербург». – Мы будем благоустраивать его по мере реализации проекта. Также мы готовы состыковывать наш квартал со стороны набережной Охты с кварталами других девелоперов, ведущими строительство в этом районе, чтобы сделать набережную более благоустроенной и открытой для горожан».

Молочные реки, кисельные берега

Реновация Петровского острова гипотетически должна подарить горожанам новые общественные пространства – прогулочные набережные со стоянками для катеров. Несмотря на расположение в устье реки, в Петербурге не так много мест у воды для отдыха горожан. Правда, будут ли набережные Петровского действительно доступными, пока неизвестно. Благо примеры огороженных участков уже есть на Каменном и Крестовском островах.

По закону 20-метровая береговая линия Невы принадлежит государству. Однако средства по созданию новых набережных в бюджете не заложены. Застройщики, как правило, обустраивают прибрежные территории самостоятельно. Для этого они арендуют площади у города и согласовывают проекты.

Иногда застройщикам все-таки удается попасть в госпрограммы. «Кортрос», входящий в «Ренову» Виктора Вексельберга, договорился о строительстве набережной у комплекса Royal Park на Петровском острове в рамках городской программы.

«Капитальный ремонт набережной возле элитного комплекса Royal Park входит в общий комплекс работ по приведению в нормативное состояние участков набережной Малой Невы в районе стадиона «Петровский», – говорит Анатолий Бусыгин, гендиректор компании «Петровский Альянс» (входит в ГК «КОРТРОС»). – Эти работы, по сути, являются продолжением уже завершенных работ по капремонту набережных рек Ждановки и Малой Невы вокруг Большой спортивной арены. Работы планировалось провести к ЧМ-2018, но они не могли быть включены в адресную программу, так как набережная в этой части Петровского острова долгие годы пребывала в бесхозном состоянии, за нее формально никто не отвечал. До оформления береговой линии в собственность города финансирование ремонта набережной было исключено».

Город отремонтирует набережные Малой Невы. Работы планируется начать весной 2018 года, рассказали в «Петровском альянсе». Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу. Ее разработку профинансировал «Кортрос». «Проект предполагает создание гранитной набережной вдоль берегов Петровского острова, включая организацию пологих спусков к воде в бухте Royal Park», – говорит Анатолий Бусыгин.

ЖК Royal Park. Предоставлено ГК «Кортрос»
ЖК Royal Park. Предоставлено ГК «Кортрос»

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Между тем, судя по изображениям комплекса, набережные комплекса Royal Park, построенные за бюджетные деньги, будут огорожены забором. «Вход на набережную будет открыт со стороны соседнего жилого комплекса Neva Art», – пояснил представитель застройщика. В свою очередь, как попасть на территорию Neva Art, пока неизвестно.

Открыть набережную для горожан готов «Северный город», входящий в холдинг RBI. Компания сдаст комплекс «Петровская ривьера» на Петровском проспекте, 20, к июлю 2018 года.

ЖК "Петровская ривьера". Предоставлено холдингом RBI
ЖК "Петровская ривьера". Предоставлено холдингом RBI

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«В рамках этого проекта мы планируем провести благоустройство не только в границах нашего участка, т.е. на придомовой территории, но и непосредственно на общедоступной береговой полосе, – рассказывает Тамара Попова, руководитель отдела развития продуктов и разработки концепций компании «Северный город». – Там, где необходимо, собираемся по согласованию с городом подсыпать грунт, высадить газон, обустроить дорожку вдоль берега с набивным покрытием, переуложить береговые плиты, привести в порядок деревья. Также на берегу будут расположены два деревянных помоста, стилизованных под пирс, с общедоступными площадками для отдыха».

Формально не огорожены и проекты других застройщиков – Setl City, «Строительного треста», «Ленстройтреста», "ЮИТ Санкт-Петербург"

Где появятся новые набережные

Набережные для всех

Зато проекты экономкласса не претендуют на огораживание. «Группа ЛСР» еще в 2015-м провела конкурс на благоустройство берега Охты для проекта «Новая Охта».  На 10 га планируют высадить яблони, устроить сцену с амфитеатром, скейт-парк, пляж и зону для пикников.

ЖК "Новая Охта"
ЖК "Новая Охта"
Архив "Фонтанки"

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Выше по течению Охты  берег благоустраивает застройщик «ЦДС». Компания возводит комплекс «Муринский Посад». «Проектом благоустройства предусмотрено укрепление береговой линии и ее озеленение, – говорит Петр Буслов, руководитель группы маркетинга «Группы ЦДС». – В будущем вдоль берега реки может быть проложена пешеходная дорожка и созданы места для отдыха жителей».

ЖК "Полис на Неве"
ЖК "Полис на Неве"

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Наконец, свои пешеходные зоны создают застройщики комплексов на Октябрьской набережной. Сам берег Невы отрезан от зданий автомагистралью, но вдоль домов должна появиться прогулочная зона с магазинчиками на первых этажах, обещают в «Полис групп». Деревья вдоль набережной, сохраненные при строительстве, планируют украсить декоративной подсветкой.

Елена Вавилова, «Фонтанка.ру»


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