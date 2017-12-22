Где появятся новые набережные

Три десятка проектов строится на набережных Петербурга. Застройщики рисуют в рекламе идиллию: набивные дорожки, зелень, спуски к воде. «Фонтанка» посмотрела, как будут благоустраивать новые набережные. И кто на них сможет попасть.

Львиная доля новых проектов – жилье на месте промзон. Кризис сделал строительство в пригородах низкодоходным, а иногда и рискованным. В итоге с 2016-го застройщики начали активно запускать проекты в черте города. Масштабная застройка возникла на Охте, в Рыбацком и на Октябрьской набережной. А на Петровском острове теперь формируется новый элитный район.

Чемпион по числу проектов на набережных – «Группа ЛСР». «Фонтанка» насчитала у компании 6 проектов у воды. Самый масштабный из планов – застройка намыва Васильевского острова. Вдоль его кромки должна появиться пешеходная набережная со спусками и песчаными пляжами. Компания представила концепцию в ноябре. Не исключено, что ждать новой набережной с видом на Финский залив придется долго. Полностью завершить проект планируют в 2028 году.

Зато набережную в устье Малой Невки, рядом с парком 300-летия, группа откроет в ближайшее время. У комплекса «Три ветра» высажены деревья, установлены скамьи и шахматные столики. При этом нижний уровень набережной будет деревянным. Здания уже готовы, завершено благоустройство участка.

Одно но: часть набережной будет доступна только для жителей комплекса. Ее отсекает забор. Открытым для общего пользования останется участок к западу от застройки. На нем устроили набивные дорожки и высадили деревья.

Своя прогулочная набережная появится и в NEVA HAUS. Комплекс строится на территории бывшего завода «Бавария» на Петровском острове. В проекте – невысокие набережные со спусками к Ждановке и Малой Неве, и даже небольшой парк с дизайнерскими скамьями. Комплекс должны сдать в 2022 году.

Акцент на набережных и общественных зонах делает и компания Bonava. К 2022 году на месте завода «Знамя труда» на берегу Охты появится комплекс Magnifika. На берегу высадят березы и сосны, а у воды обустроят деревянный настил, игровые площадки и стоянки для катеров и яхт. Концепцию благоустройства разработала ландшафтная компания ARTEZA.

«Участок набережной Охты, который примыкает к проекту Magnifika, является пешеходным и взят нами в аренду, – рассказал Александр Свинолобов, заместитель гендиректора «Бонава Санкт-Петербург». – Мы будем благоустраивать его по мере реализации проекта. Также мы готовы состыковывать наш квартал со стороны набережной Охты с кварталами других девелоперов, ведущими строительство в этом районе, чтобы сделать набережную более благоустроенной и открытой для горожан».

Молочные реки, кисельные берега

Реновация Петровского острова гипотетически должна подарить горожанам новые общественные пространства – прогулочные набережные со стоянками для катеров. Несмотря на расположение в устье реки, в Петербурге не так много мест у воды для отдыха горожан. Правда, будут ли набережные Петровского действительно доступными, пока неизвестно. Благо примеры огороженных участков уже есть на Каменном и Крестовском островах.

По закону 20-метровая береговая линия Невы принадлежит государству. Однако средства по созданию новых набережных в бюджете не заложены. Застройщики, как правило, обустраивают прибрежные территории самостоятельно. Для этого они арендуют площади у города и согласовывают проекты.

Иногда застройщикам все-таки удается попасть в госпрограммы. «Кортрос», входящий в «Ренову» Виктора Вексельберга, договорился о строительстве набережной у комплекса Royal Park на Петровском острове в рамках городской программы.

«Капитальный ремонт набережной возле элитного комплекса Royal Park входит в общий комплекс работ по приведению в нормативное состояние участков набережной Малой Невы в районе стадиона «Петровский», – говорит Анатолий Бусыгин, гендиректор компании «Петровский Альянс» (входит в ГК «КОРТРОС»). – Эти работы, по сути, являются продолжением уже завершенных работ по капремонту набережных рек Ждановки и Малой Невы вокруг Большой спортивной арены. Работы планировалось провести к ЧМ-2018, но они не могли быть включены в адресную программу, так как набережная в этой части Петровского острова долгие годы пребывала в бесхозном состоянии, за нее формально никто не отвечал. До оформления береговой линии в собственность города финансирование ремонта набережной было исключено».

Город отремонтирует набережные Малой Невы. Работы планируется начать весной 2018 года, рассказали в «Петровском альянсе». Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу. Ее разработку профинансировал «Кортрос». «Проект предполагает создание гранитной набережной вдоль берегов Петровского острова, включая организацию пологих спусков к воде в бухте Royal Park», – говорит Анатолий Бусыгин.

Между тем, судя по изображениям комплекса, набережные комплекса Royal Park, построенные за бюджетные деньги, будут огорожены забором. «Вход на набережную будет открыт со стороны соседнего жилого комплекса Neva Art», – пояснил представитель застройщика. В свою очередь, как попасть на территорию Neva Art, пока неизвестно.

Открыть набережную для горожан готов «Северный город», входящий в холдинг RBI. Компания сдаст комплекс «Петровская ривьера» на Петровском проспекте, 20, к июлю 2018 года.

«В рамках этого проекта мы планируем провести благоустройство не только в границах нашего участка, т.е. на придомовой территории, но и непосредственно на общедоступной береговой полосе, – рассказывает Тамара Попова, руководитель отдела развития продуктов и разработки концепций компании «Северный город». – Там, где необходимо, собираемся по согласованию с городом подсыпать грунт, высадить газон, обустроить дорожку вдоль берега с набивным покрытием, переуложить береговые плиты, привести в порядок деревья. Также на берегу будут расположены два деревянных помоста, стилизованных под пирс, с общедоступными площадками для отдыха».

Формально не огорожены и проекты других застройщиков – Setl City, «Строительного треста», «Ленстройтреста», "ЮИТ Санкт-Петербург"

Набережные для всех

Зато проекты экономкласса не претендуют на огораживание. «Группа ЛСР» еще в 2015-м провела конкурс на благоустройство берега Охты для проекта «Новая Охта». На 10 га планируют высадить яблони, устроить сцену с амфитеатром, скейт-парк, пляж и зону для пикников.

Выше по течению Охты берег благоустраивает застройщик «ЦДС». Компания возводит комплекс «Муринский Посад». «Проектом благоустройства предусмотрено укрепление береговой линии и ее озеленение, – говорит Петр Буслов, руководитель группы маркетинга «Группы ЦДС». – В будущем вдоль берега реки может быть проложена пешеходная дорожка и созданы места для отдыха жителей».

Наконец, свои пешеходные зоны создают застройщики комплексов на Октябрьской набережной. Сам берег Невы отрезан от зданий автомагистралью, но вдоль домов должна появиться прогулочная зона с магазинчиками на первых этажах, обещают в «Полис групп». Деревья вдоль набережной, сохраненные при строительстве, планируют украсить декоративной подсветкой.

Елена Вавилова, «Фонтанка.ру»