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22.12.2017 17:14
Итоги недели с Андреем Константиновым: Такса Рогозина
Иерусалим Трампа: Почему Совбез ООН не поддержал инициативу президента США? День чекиста: Как отмечать этот праздник, чтобы потом не было стыдно? Такса Рогозина: Почему научный эксперимент вызвал такую реакцию? Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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