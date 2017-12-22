Итоги недели с Андреем Константиновым: Такса Рогозина

22.12.2017 17:14

Иерусалим Трампа: Почему Совбез ООН не поддержал инициативу президента США? День чекиста: Как отмечать этот праздник, чтобы потом не было стыдно? Такса Рогозина: Почему научный эксперимент вызвал такую реакцию? Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.