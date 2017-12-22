Путин поручил кибербезопасность ФСБ

Президент РФ возложил на Федеральную службу безопасности обеспечение функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на российские информационные ресурсы.

Соответствующий указ главы государства, подписанный Владимиром Путиным, опубликован 22 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить на ФСБ России функции федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России — информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, находящиеся на территории России, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России», – говорится в документе.

Он вступает в силу с 1 января 2018 года.