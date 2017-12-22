«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов

Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк.

Главные параметры, по которым происходила экспертная оценка: площадь озелененных территорий, плотность застройки и автомобильный трафик. Эти показатели представляют наибольший интерес для покупателей квартир в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Среди мест, которые ГК «УНИСТО Петросталь» выбрала для строительства своих объектов можно выделить Ломоносовский район Ленинградской области. Там девелопер реализует комплексное освоение территории Красносельского поселения и возводит ЖК «Аннинский парк», поблизости которого расположено три озера – Долгое, Дудергофское и Безымянное. Последнее – единственное озеро в Санкт-Петербурге, в котором разрешено купаться.

Кроме того, в экологическом плане благоприятно Колтушское сельское поселение, где находится множество озер, природных заповедников и лесопарков.

«Ленинградская область или пригородные зоны Санкт-Петербурга с точки зрения экологии, выигрывают у города. Но и Ленинградская область – неоднородна. Есть территории, которые становятся типичными «спальными» районами с высоким трафиком и огромной плотностью застройки, – рассказал генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. – Потребитель делает выбор в пользу районов, где есть «зеленые» территории, низкая плотностью застройки и сниженный автомобильный трафик, это не удивительно».

ЖК "Аннинский парк" - застройщик ООО "Квартал", разрешение на строительство № 47-RU47511-301-023К-2016 от 12 февраля 2016 года, проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»