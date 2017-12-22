Пихлер: Родченков – преступник, а весь мир ему верит

Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер, ранее тренировавший российскую команду, раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентствао (ВАДА) и информатора Георгия Родченкова за то, что его отстранили от Олимпиады в Пхенчхане .

«О слушаниях в МОК я не знаю совершенно ничего. В этом и проблема. Считаю, что такой ход событий противоречит демократии и является неподобающим. Но я могу утверждать лишь одно: мы со всей российской командой всегда работали честно. Я также думаю, что далеко не всё, что сказал Родченков, правда. В этом вопросе я скептичен. На мой взгляд, только 50% сказанных им слов правдивы, а вторая половина — ложь. А Родченков — преступник, и в то время как весь мир верит каждому его слову, я не верю всему, что он сказал», – цитирует Пихлера «Матч ТВ».

В качестве примера немецкий специалист приводит олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву, которая занималась под его руководством.

«Родченков заявил, что Ольга Зайцева в течение долгого времени использовала ЭПО. При этом до прошлого года Ольга жила в Европе: в Бельгии, Швейцарии, и она постоянно проходила контроль ВАДА. Никто ни разу ничего не нашёл и не выявил даже мелких нарушений с её стороны. О допинге Зайцевой заявляет только Родченков, во что я абсолютно не верю. Ольга была под неусыпным контролем — как же в таком случае ВАДА ничего за столько лет не нашло? Или же агентство допустило какие-то ошибки? Но у него было достаточно времени на проверку. Однако ничего не выявлено до сих пор, всё в полном порядке. И когда Родченков говорит, будто Ольга принимала допинг, я считаю, что он лжёт», — считает Пихлер.

Напомним, 5 декабря исполком МОК на основе расследования о массовых махинациях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи отстранил сборную России от участия в Играх-2018. Зимние Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Под руководством Пихлера в Сочи выступали пожизненно отстранённые МОК от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова.