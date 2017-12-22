С сайта прокуратуры Петербурга исчезла информация о приговоре пресс-секретарю «Адмиралтейских верфей»

Прокуратура Петербурга разместила на своем сайте информацию о приговоре начальнику отдела по связям с общественностью «Адмиралтейских верфей» Наталье Воловик. В скором времени релиз исчез с ресурса.

Посвященный Воловик пресс-релиз от 22 декабря появился на сайте прокуратуры в 14 часов 17 минут. К 15 часам его уже не было. Копия исчезнувшей страницы сайта прокуратуры Петербурга сохранилась в кэше поисковиков. В прокуратуре предполагают, что текст пропал из-за сбоя в работе сайта, однако точная причина пока не ясна. По состоянию на 17.00 релиз не восстановлен.

В релизе сообщалось, что пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» Наталья Воловик получила 4 года условно с трехлетним испытательным сроком за мошенничество с использованием служебного положения (статья 159 УК). При организации мероприятий на верфях она оплачивала якобы выполненные услуги подрядчиков по аренде светового и звукового оборудования и в актах указывала цены, значительно превышающие рыночную стоимость. Разницу Воловик забирала себе. С августа 2013 года по декабрь 2015-го она похитила более 2,2 млн рублей.

Приговор Воловик 19 декабря 2017 года по шести эпизодам мошенничества вынес Московский районный суд, карточку дела можно найти на его сайте. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили информацию о признании Воловик виновной в хищении денег «Адмиралтейских верфей». Наталья отказалась комментировать приговор.

Последний раз «Фонтанка» общалась с главой пресс-службы верфей 1 декабря 2017 года – после того, как на церемонии поднятия флага на ледоколе «Илья Муромец» журналиста издания Flot.com прервали при общении с капитаном судна. Воловик объяснила инцидент тем, что репортер не работает на ТВ и слишком долго занимал спикера.

В суд дело Воловик было передано еще в июле 2017 года, то есть к конфликту на «Илье Муромце» пресс-секретарь уже находилась в статусе подсудимой. На вопрос «Фонтанки» о том, является ли она действующим начальником отдела по связям с общественностью АО «Адмиралтейские верфи», Наталья также не ответила.