Дело «тамбовского сообщества» Барсукова вернулось в суд

В Куйбышевский суд Петербурга вернулось уголовное дело о преступном сообществе Владимира Барсукова. Его рассмотрят со второй попытки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, 22 декабря Куйбышевский снова зарегистрировал дело в отношении девяти подсудимых, в том числе Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова, обвиняемых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК). «Дата рассмотрения еще не назначена», – уточнили в пресс-службе.

Первый судебный процесс над Барсуковым был назначен на октябрь 2017 года. Судья Андрей Дондик вынес постановление о возвращении всего дела генпрокурору Чайке для устранения недостатков. Из фабулы обвинения судья не мог понять, когда, по версии следствия и прокуратуры, создано преступное сообщество и где. Без таких деталей невозможно определить подсудность.

Прокуратура заподозрила Куйбышевский в сговоре с фигурантами и подала апелляционное представление. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел его 15 декабря и решил, что возвращать дело Чайке нет необходимости. Оно ушло обратно в суд первой инстанции и будет передано другому судье.

По делу проходят также Павел Цыганок, Олег Кумище, Дмитрий Малышев, Дмитрий Морин, Анатолий Фролов, Константин Семкин и Андрей Спивак.

62-летний Владимир Барсуков по предыдущим приговорам за рейдерство и организацию убийства должен провести в изоляции еще 22 года. Вячеслав Дроков – 19.