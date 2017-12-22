Центральный банк спишет средства топ-менеджеров и акционеров Промсвязьбанка

Центральный банк РФ внес изменения в план санации Промсвязьбанка. Решено, что кредитное учреждение докапитализируют за счет средств Фонда консолидации банковского сектора, а все субординированные кредиты (выплаты по таким кредитам идут после выплат по всем остальным долгам) спишут.

«В соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» это является основанием для прекращения (мены, конвертации) обязательств банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и для прекращения денежных обязательств перед управляющими работниками банка и контролирующими банк лицами», – говорится в сообщении регулятора от 22 декабря.

Таким образом, с депозитов банка будут списаны средства его топ-менеджеров и акционеров. Всего, согласно отчетности кредитного учреждения за 9 месяцев 2017 года, размер его субординированного долга оценивался более чем в 36 млрд рублей и 1,2 млрд долларов. Ранее аналогичные меры были приняты в санируемых ЦБ «Бинбанке» и «Открытии».

Напомним, что Промсвязьбанк не делал спорных масштабных слияний, как «Открытие» и Бинбанк, вел умеренную кредитную политику, но все равно попал под санацию ЦБ. На этом фоне у экспертов возникло много вопросов к регулятору, ведь незадолго до начала процедуры Владимир Путин заявлял, что глава ЦБ работает хорошо, а Эльвира Набиуллина отчитывалась, что в банковском секторе все стабильно.