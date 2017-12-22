Лавров и Джонсон немного поспорили на пресс-конференции

Главы внешнеполитических ведомств России и Великобритании устроили небольшую пикировку на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве 22 декабря. Сергей Лавров и Борис Джонсон разошлись в оценке вопроса о вмешательстве РФ в выборы, которые прошли в ряде стран Европы и в США.

Стенограмму пресс-конференции приводит сайт МИД РФ.

"Что касается вашего утверждения, будто бы мы всех убеждаем, что не вмешивались, а мир нам не верит, то под «миром» Вы, наверное, понимаете западное сообщество. Но даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств того, что Россия как-то вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза", – заявил Лавров в ответ на соответствующий вопрос одного из зарубежных журналистов. Но тут вмешался британский министр.

– Думаю, здесь правильное слово «неуспешно»… – поправил Лаврова Джонсон.

– Теперь если он мне не возразит, то у него на родине его репутация среди СМИ будет испорчена, – попытался отшутиться Лавров.

– Сергей, я беспокоюсь о вашей репутации. Очень важно, если вы признаете российские попытки вмешаться в наш референдум. Какие бы они ни были, они оказались неуспешными. Если бы они возымели успех, то все было бы совсем иначе, – продолжил британский дипломат.

– Отсутствие действий никогда не может привести к результату, я с тобой согласен. Но по-прежнему факты о том, что мы вмешивались, но безуспешно, хотелось бы получить. Без фактов говорить очень трудно. Думаю, что вы вашей западной компанией все это себе придумали. К сожалению, сейчас вы находитесь в плену у этой темы. Очень трудно слезть с забора, на который забрались, – оставил за собой последнее слово российский министр.

Впрочем, обе стороны признали переговоры успешными. Сергей Лавров сказал прессе, что готов называть Джонсона не Бόрисом, а Бори́сом. На русский лад.