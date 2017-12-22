На объектах ГК “Арсенал-Недвижимость” ипотечная ставка снижена до 9,5 %

ПАО «АК БАРС» БАНК объявил о снижении ипотечной ставки для приобретения квартир в строящихся объектах девелопера. Минимальная ставка теперь составляет 9,5%. Минимальный первоначальный взнос – от 10 % от стоимости приобретаемого жилья.

Предложение распространяется на все объекты ГК «Арсенал-Недвижимость». В настоящее время группа компаний ведет строительство четырёх жилых кварталов — ЖК «Гольфстрим» в Кудрово, ЖК «Энфилд» в Буграх, ЖК «Солнечный» в Мурино, и ЖК «YOU Питер».

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте http://www.arsenalestate.ru/usloviya-pokupki/

Для справки: С 1997 года группа компаний «Арсенал-Недвижимость» ведет строительство жилья ценового сегмента эконом- и комфорт-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основное территориальное присутствие компании сосредоточено в Ленинградской области: Новом Девяткино, Мурино, Кудрово и Буграх. ГК построила и передала своим клиентам свыше 350 000 кв. метров жилья — т. е., порядка 8 000 квартир.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

ЖК «Энфилд» - застройщик ООО "Арсенал Групп", проектная декларация на сайте http://www.enfield-kv.ru/docs/

ЖК «YouПитер» - застройщик ЗАО "Арсенал-3",проектная декларация на сайте http://youpiter-kv.ru/dokumenty/

ЖК «ГОЛЬФСТРИМ» - застройщик ООО "Арсенал Групп", проектная декларация на сайте www.golfstream-kv.ru/

ЖК «Солнечный» - застройщик ЗАО "Арсенал-1", проектная декларация на сайте http://soln-kv.ru/dokumentaciya/

Справка о компании «Арсенал-Недвижимость»