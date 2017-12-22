ГК “Арсенал-Недвижимость”: строительство ЖК ведется активными темпами

Девелопер проинформировал о ходе работ на строительных площадках двух знаковых своих объектов.

Так, в настоящее время в 1 корпусе жилого комплекса «Энфилд» закончена кирпичная кладка наружных стен; во 2 корпусе на 100 % завершен монтаж окон. Кроме того на строительной площадки корпуса №2 продолжается устройство внутренних сетей электроснабжения.

«Энфилд» – это современный жилой квартал на территории Мурино-Бугры, непосредственно примыкающей к северной границе Санкт-Петербурга в районе пересечения кольцевой автомобильной дороги и проспекта Культуры. Квартал назван в честь знаменитого лондонского боро и занимает 69 га, которые будут застроены 7-12-этажными домами.

ЖК «YouПитер» от ГК «Арсенал-Недвижимость» в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками. В корпусе № 16 начались работы по кирпичной кладке внешних стен, в корпусе №19 смонтировали двери.

ЖК «YouПитер» представляет собой квартал из пяти корпусов высотой до 21 этажей и возводится в Мурино, всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Девяткино». В квартале уже открыта и работает общеобразовательная школа, возведенная ГК «Арсенал-Недвижимость».

Для справки: С 1997 года группа компаний «Арсенал-Недвижимость» ведет строительство жилья ценового сегмента эконом- и комфорт-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основное территориальное присутствие компании сосредоточено в Ленинградской области: Новом Девяткино, Мурино, Кудрово и Буграх. ГК построила и передала своим клиентам свыше 350 000 кв. метров жилья — т. е., порядка 8 000 квартир.

ЖК «Энфилд» - застройщик ООО "Арсенал Групп", проектная декларация на сайте http://www.enfield-kv.ru/docs/

ЖК «YouПитер» - застройщик ЗАО "Арсенал-3",проектная декларация на сайте http://youpiter-kv.ru/dokumenty/

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