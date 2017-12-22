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22.12.2017 15:06

Американцы подали в суд на Apple из-за замедления работы старых iPhone

Не менее семи исков поступило в суды разных штатов США от покупателей,  которые недовольны заявлением Apple о замедлении старых смартфонов. 

Об этом 22 декабря сообщили несколько американских изданий. Иски к компании подали жители Калифорнии, Иллинойса, Индианы, Огайо и Северной Каролины. Действия производителя, как передает Chicago Sun-Times, потребители назвали неэтичными, аморальными и потребовали компенсации морального ущерба. Официальных комментариев от Apple по этому поводу пока не поступало.

Напомним, накануне компания созналась, что специально замедляет работу старых моделей смартфонов, чтобы продлить срок службы аккумуляторов. 

 


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Уильям Джейкоб Бласковиц возвращается буквально с того света, чтобы покончить с Третьим Рейхом. В этом ему поможет его команда единомышленников и, конечно, вы. Встречайте, Wolfenstein II: The New Colossus для платформ PC, PS4 и Xbox One в сети магазинов «КЕЙ»
19.12.2017 10:46
Сайт комплекса LIKE взял серебро в рейтинге лучших 3D-проектов
Портал апартаментов LIKE «Петербургской строительной компании» признан одним из лучших 3D-проектов 2017 года. Работа взяла серебро в рейтинге Tagline Awards - это российская награда за интерактивные проекты и достижения в digital*-сфере
https://pixabay.com
18.12.2017 17:37
СЦ ikrasnodar выполняет диагностику и ремонт iPhone
Компания ikrasnodar представила новую услугу для пользователей, покупающих iPhone с рук. Теперь в сертифицированном сервисном центре Apple в Краснодаре можно провести бесплатную комплексную диагностику гаджета и качественно отремонтировать устройство. Это позволит правильно оценить реальную цену смартфона, определить точную стоимость ремонта, а также избежать покупки заведомо неисправного смартфона
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