Американцы подали в суд на Apple из-за замедления работы старых iPhone

Не менее семи исков поступило в суды разных штатов США от покупателей, которые недовольны заявлением Apple о замедлении старых смартфонов.

Об этом 22 декабря сообщили несколько американских изданий. Иски к компании подали жители Калифорнии, Иллинойса, Индианы, Огайо и Северной Каролины. Действия производителя, как передает Chicago Sun-Times, потребители назвали неэтичными, аморальными и потребовали компенсации морального ущерба. Официальных комментариев от Apple по этому поводу пока не поступало.

Напомним, накануне компания созналась, что специально замедляет работу старых моделей смартфонов, чтобы продлить срок службы аккумуляторов.