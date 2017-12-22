Песков: Возможно, Путин подаст заявку в ЦИК до Нового года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин может подать документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства до Нового года.

«Я не буду это предвосхищать, мы не исключаем, что это произойдет до Нового года. Но, опять же, точной даты пока я назвать не могу», — сказал Песков, отвечая на вопрос, зарегистрируется ли Путин в ЦИК в качестве кандидата в президенты до Нового года или после. Его слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее ЦИК получила уведомление о проведении собрания от инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства в 2018 году.

Помимо Путина о своем решении баллотироваться в президенты РФ уже объявили Ксения Собчак, Владимир Жириновский и Григорий Явлинский.