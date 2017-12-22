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22.12.2017 14:43

За сутки в Петербурге выпало 15% от месячной нормы снега

Почти 20 тысяч кубометров снега собрали с городских улиц и вывезли на снегоплавильные пункты дорожники за минувшие сутки. Это 15% от осадков, которые обычно выпадают в Петербурге за первый зимний месяц. 

Как сообщает Водоканал, пункты приема снега и снегоплавильные заводы насчитали около 2 тысяч самосвалов, которые приезжали туда за день 21 и ночь 22 декабря. Общий объем собранного — 19,6 тысячи кубов. Сейчас в городе работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов, за сутки они могут обработать больше 100 тысяч кубов. 

Как сообщает комитет по благоустройству Смольного, количество техники минувшим вечером решили увеличить, и вместо 820 единиц техники на улицы выехали 913. Они продолжили убирать город и днем. 

Напомним, снегопад продолжится в городе в выходные. 

"Водитель Петербурга" собрал мнения непосредственных участников дорожного движения – автомобилистов – о том, как убирали город в материале "Горожане об уборке: помогла погода".


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