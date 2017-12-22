Чемпионат мира-2018 по футболу покажут Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ»

Международная федерация футбола (FIFA) заключила соглашение о предоставлении прав на телетрансляцию чемпионата мира по футболу-2018 в России. Как сообщает пресс-служба FIFA, права были предоставлены консорциуму «2 Спорт 2», который представляет Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». Детали сделки не разглашаются.

Отмечается, что права на освещение турнира в обеих странах предоставляются без привязки к определенным платформам. Таким образом, болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио.

«Мы рады, что нам удалось сделать еще два важных шага для обеспечения трансляций чемпионата мира по футболу FIFA 2018 во всех странах мира. Российский консорциум вещательных компаний проделал фантастическую работу, организовав этим летом трансляции Кубка Конфедераций FIFA 2017 в стране – организаторе турнира. Мы уверены, что они помогут нам передать особенную атмосферу большого футбольного праздника в России в следующем году», – заявил коммерческий директор FIFA Филипп ле Флок.

Напомним, ЧМ-2018 продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.