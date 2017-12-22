Стрелок с Тамбасова выпускал очереди из охолощенного Калашникова

«Фонтанке» стали известны подробности ночного инцидента на улице Тамбасова, где местный житель с автоматом Калашникова выпускал очереди в сторону прохожих и машин. Оружие оказалось охолощенным, но примчавшие на задержание полицейские об этом не знали.

По данным «Фонтанки», в ночь на 22 декабря петербуржец Дмитрий Яковлев поймал машину на Петергофском шоссе и попросил довезти до своего дома на улице Тамбасова. Цену поездки определили в 500 рублей. Яковлев поднялся за деньгами в квартиру, а вышел с автоматом Калашникова. Очередями в сторону автомобилей и людей 43-летний петербуржец привлек к себе внимание. Местные жители позвонили в полицию. На задержание выехали группа немедленного реагирования (ГНР) и два патруля.

Яковлев, по наблюдениям очевидцев, был крепко нетрезв и непредсказуем. Первой на Тамбасова примчала ГНР и, увидев человека с автоматом, приняла решение о задержании.

Полицейские не могли догадываться, что Калашников, в общем-то, безвреден. Яковлев использовал охолощенную версию автомата. Она изготовлена переделкой из боевого образца. Полностью имитирует боевую стрельбу, за исключением вылета пули из ствола. При выстреле срабатывает автоматика, как и в оригинальной модели. Охолощенный автомат может приобрести совершеннолетний гражданин России. Его стоимость колеблется от 25 до 35 тысяч рублей. Яковлев доставлен в 42-й отдел Красносельского УМВД. Не исключено, уголовное дело возбудят по статье 213 УК – «Хулиганство».

ГУ МВД Петербурга и области инциденту на Тамбасова посвятило два пресс-релиза: по первому внимание жителей привлекли «несколько хлопков», произведенных неизвестным; во втором все же было указано, что нетрезвый гражданин угрожал прохожим оружием, но оно «в итоге оказалось игрушечным».