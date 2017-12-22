Эрдоган сказал Путину спасибо за Иерусалим

Главы России и Турции провели телефонные переговоры 22 декабря. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Владимира Путина за поддержку по вопросу о статусе Израиля.

О состоявшемся диалоге сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждалась ситуация в ближневосточном урегулировании в контексте принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по статусу Иерусалима. Подтверждён обоюдный настрой и далее содействовать разрешению палестино-израильского конфликта на основе международно-правовых норм и реализации права палестинского народа на создание независимого государства", – подчеркнуто дипломатично описывает переговоры пресс-служба Владимира Путина.

Пресс-служба президента Эрдогана более откровенна. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил признательность России за поддержку проекта резолюции по Иерусалиму в ходе обсуждений в Совбезе и Генассамблее ООН. В телефонной беседе выражено удовлетворение признанием в Генассамблее ООН неправомочности решения США по Иерусалиму", – цитирует пресс-службу главы Турецкого государства агентство "Анадолу".

Напомним, накануне Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. За документ проголосовали 128 стран, против него выступили девять, еще 35 воздержались. Резолюцию не поддержали США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Микронезия, Маршалловы острова, Науру, Палау и Того.

Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса" Иерусалима не имеют юридической силы и подлежат отмене.

Резолюция также требует, чтобы все государства не признавали никаких мер, которые расходятся с резолюциями Совбеза ООН.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал столицей Израиля Иерусалим и заявил о переносе посольства Америки из Тель-Авива. Это вызвало массовые протесты в арабском мире.