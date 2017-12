Какой кошелек для криптовалюты лучше выбрать?

Как только у вас появится криптовалюта… Точнее, даже раньше, как только у вас появится идея обзавестись криптой, вы поймете, что ее где-то надо хранить. В отличие от обычных криптовалюты под подушку не положишь и в свинью-копилку не спрячешь. Для ее хранения, а также для всех операций с ней, потребуются специальные криптокошельки.

Что такое криптокошелек

Криптокошелек – это место хранения криптовалюты. Почти все они так же виртуальны и нематериальны, как и сами криптовалюты.

Две главные составляющие любого из криптокошельков – публичный и приватный ключи. Ключ – это уникальный набор букв и цифр. Пример ключа для Bitcoin-кошелька - 1DH9qza7fn9snSCyJQB3ZcN46biBtkt7ee.

Публичный ключ можно сравнить со счетом в обычном банке, на который любой желающий может отправить вам деньги. Публичный ключ видят все. Если известен публичный ключ, по нему можно посмотреть все произведенные операции. Поскольку к одному кошельку можно сгенерить любое количество публичных ключей, хорошим тоном в криптомире считается давать новый публичный ключ под каждую операцию. Так проще сохранить в секрете – сколько же криптовалюты у вас на криптосчете.

Приватный ключ – это одновременно пароль и логин доступа к вашей криптовалюте. Приватный ключ важно хранить в тайне. Только с его помощью вы можете что-то сделать в своем кошельке и распоряжаться своими деньгами. Обычному человеку трудно запомнить содержание приватного ключа. Поэтому при регистрации криптокошелька пользователю выдается SEED-фраза. Это предложение со смыслом, состоящее из 12 английских слов. Его запомнить гораздо проще. SEED-фразу при необходимости можно преобразовать обратно в приватный ключ, чтобы восстановить доступ к кошельку. Ее важно запомнить, а лучше записать, но никому не сообщать, и хранить в надежном месте.

Пример SEED-фразы: try crop trigger shoe cram alone route slim know cousin food pilot about.

Важно помнить – утеря приватного ключа НАВСЕГДА лишает вас доступа к своим криптовалютам. Техподдержки, способной восстановить пароль, в криповалютах нет.

Виды криптокошельков

На данный момент выделяют четыре вида криптокошельков:

– горячий,

– теплый,

– холодный,

– бумажный.

Трудности выбора

Решая, какой же кошелек выбрать, важно понимать: чем он удобнее, тем его безопасность ниже. И наоборот, чем он безопаснее, тем неудобнее. То есть можно выбрать кошелек с легкой регистрацией, быстрым доступом к нему, что даст большую мобильность в использовании, но тогда нужно быть готовым к возможным взломам и прочим компьютерным неприятностям. Если же стоит задача сохранить большие суммы, лучше потратить время, приложить усилия и воспользоваться хорошо защищенным кошельком.

Важное правило криптомира – за свои деньги вы отвечаете сами. В обычной жизни средства можно положить на счет в банке и не волноваться – за них будет отвечать финансовое учреждение. И даже если банк лопнет, государство возместит ущерб (или хотя бы часть). За криптокошельки ответственность несет только их владелец, и только он отвечает за их сохранность. Это и есть главная плата за ту свободу, которую вы получаете на крипторынке.

Горячий кошелек

Это онлайн-кошелек, который «живет» на интернет-сайте. По сути, он очень похож на личные кабинеты в платежных системах, в «Яндекс.Деньгах» или на сайтах обычных банков. «Горячим» он называется потому, что мгновенный доступ к нему можно получить с любого устройства с выходом в Интернет. Завести его так же просто, как и зарегистрироваться на любом сайте. Для начала работы нужны только логин и пароль. В принципе, любая регистрация на криптобирже – это уже создание горячего кошелька, счетов, на которые приходят или с которых списываются деньги. Быстро, просто, прозрачно. Однако хранить крупные суммы в них не рекомендуется. Интернет-сайты, где зарегистрированы подобные кошельки, уязвимы. К ним есть доступ у большого числа пользователей в любое время. Велик риск, что их взломают, подвергнут DDOS-атаке. Из-за этого вы можете потерять ваши деньги или надолго лишиться доступа к ним.

Таким образом, горячие кошельки максимально удобны и минимально безопасны.

Теплый кошелек

Это программа, которая стоит у вас на компьютере. Теплые кошельки бывают двух видов:

* Толстые – пожалуй, исторические самые верные, «классические» кошельки. Они хранят в себе (то есть на компьютере владельца) всю историю блокчейна. Это и главный минус этих кошельков – у Bitcoin, например, он сейчас занимает почти 200 Гбайт. И чтобы его скачать, придется подождать несколько дней и смириться с занятым местом на диске.

*Тонкие. Не все пользователи хотят тратить место на компьютере ради одного кошелька. Для них были придуманы «тонкие теплые» кошельки. Это тоже программа, которая ставится на компьютер, но она не хранит всю историю блокчейна, а обращается к ней на каком-то проверенном сайте. Один из рекомендуемых, проверенных и хорошо себя зарекомендовавших программ-кошельков такого типа для биткоинов – Electrum (electrum.org).

Тонкий кошелек не занимает много места и прост в использовании. Минус – при работе с криптовалютой появляется третья сторона, с помощью которой мы проверяем, насколько целостен наш архив. Это уже уязвимое место. Теоретически если кто-то подделает сайт, к которому мы обращаемся, то мы свои деньги можем потерять. Это делает тонкий кошелек менее надежным по сравнению с толстым.

Общий минус теплых кошельков: из-за того, что они установлены на компьютере, есть риск потерять доступ к ним из-за поломки техники или из-за подхваченного вируса. Вот почему важно заранее надежно сохранить SEED-фразу. С ее помощью можно будет восстановить кошелек на другом устройстве.

Холодный кошелек

Это устройство, внешне похожее на флешку, внутри которого есть своя программная среда и где хранится приватный ключ (один из рекомендуемых вариантов – Trezor). Доступ к кошельку можно получить, подключив устройство к компьютеру. При этом на самом компьютере никакие программы не устанавливаются. «Холодный кошелек» работает автономно от всего, что запускается на компьютере. Обычно для начала использования необходимо вводить дополнительный пин-код. Даже если компьютер окажется заражен вирусом, на холодном кошельке это не скажется – приватный ключ оттуда невозможно извлечь и украсть. Холодные кошельки обычно используют криптовалютные биржи для хранения очень больших сумм. Главный минус холодных кошельков – цена, они стоят примерно 100 евро.

Бумажный кошелек

Это листок бумаги с напечатанными на нем приватным и публичным ключами. Чтобы его сделать, нужно зайти на специальный интернет-сервис. Он по запросу сгенерирует ключи, оформит их для печати, и вам останется только вывести их на принтере. Большой плюс – информация о созданных парах ключей тут же будет уничтожена, сервис ее не сохраняет. С точки зрения компьютерной безопасности – это идеальный кошелек. Сведений о приватном ключе ни на какой технике не остается. А значит, их нельзя украсть и воспользоваться.

Бумажные кошельки можно использовать почти как обычные деньги. Распечатать, перевести на публичный ключ криптовалюту и выдавать бумажные криптоденьги, например расплачиваясь за товар или услугу. Те, кто их получит, могут зайти в кошелек и снять деньги (или оставить себе на хранение). Для удобства использования ключи на банкнотах не просто прописаны цифрами, но еще и продублированы в форме qr-кодов.

Главный плюс бумажных кошельков – их отсутствие в виртуальной вселенной, одновременно и их минус – существование в физическом мире. Проще говоря, бумажка может порваться, сгореть, размокнуть или просто потеряться. Ее может съесть домашнее животное или порвать ребенок.

В заключение добавлю, что все кошельки (кроме бумажного) бывают как моновалютными, так и мультивалютными, позволяющими хранить и совершать операции с разными криптовалютами. И тут вспоминаем, что чем система удобнее – чем больше криптовалют хранится в одном кошельке, тем это опаснее.

Интернет-буржуй Андрей Рябых

i-bo.ru