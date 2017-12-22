На Московском шоссе полиция гналась за килограммами наркотиков

Удиравший от экипажа ДПС водитель в попытке спрятать от полиции 6 килограммов наркотиков наехал на инспектора на посту в Пушкинском районе Петербурга. Задержать его помогла плохая погода.

Как сообщает Следственный комитет города 22 декабря, погоня была организована накануне вечером, когда водителя BMW попросили остановиться у поста ГИБДД на Московском шоссе неподалеку от поселка Ленсоветовский. Однако общаться 26-летний петербуржец настроен не был и поспешил нажать на педаль газа. Удирая, он наехал на сотрудника дорожной полиции, однако далеко уйти ему не удалось — водитель на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в кювет. Во время досмотра стала ясна причина подобного поведения — лихач пытался спрятать от полиции 6 килограммов запрещенного вещества. Пока найденное находится на экспертизе, задержанный сидит в отделе полиции уже как подозреваемый по уголовному делу по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».