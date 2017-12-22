В выходные Петербург снова засыплет снегом

Снег, метель и гололед ожидают петербуржцев в выходные дни 23 и 24 декабря, прогнозирует Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 23 декабря, ночью местами ожидается небольшой снег. Во второй половине дня в Северной столице будет мокрый снег, который к вечеру превратится в метель. На дорогах местами гололедица.

В воскресный день, 24 декабря, ночью и днем также будет идти снег, местами переходящий в метель.

Температура воздуха – 0 – минус 2 градуса.

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