Елка-Тоня против плавучей АЭС: выбираем самое красивое «новогоднее дерево» Петербурга
Полёт фантазии читателей поразил воображение и шёл широко: от ёлки с Путиным и Навальным, деревьев из живых людей, деталей подъемных кранов и лабораторных пробирок до новогодних украшений плавучей атомной станции. На конкурс заявились как индивидуальные предприниматели, так и крупные компании, например коллективы Росатома и компании Panasonic, судостроительных верфей и бюджетных учреждений.
Посмотреть лучшие из присланных работы можно в нашей первой и второй подборках ёлок.
И вот ТОП-5, из которого мы предлагаем читателям выбрать ту единственную елку, которая займет первое место, а её автор получит новогодний приз от «Фонтанки». Голосование продлится до 16:00 25 декабря. В тот же день мы озвучим итоги.
Список финалистов:
1. Лабораторная елка
2. Елка с АЭС
3. Макаронная елка
4. Елка из насосов и веток
5. Елка-Тоня