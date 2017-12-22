Елка-Тоня против плавучей АЭС: выбираем самое красивое «новогоднее дерево» Петербурга

Финальное голосование за лучшую офисную елку Северной столицы по версии «Фонтанки» стартовало. Жюри редакции с большим трудом отобрало пять финалистов конкурса. На специальный елочный ящик пришли десятки работ – одна другой невероятнее.

Полёт фантазии читателей поразил воображение и шёл широко: от ёлки с Путиным и Навальным, деревьев из живых людей, деталей подъемных кранов и лабораторных пробирок до новогодних украшений плавучей атомной станции. На конкурс заявились как индивидуальные предприниматели, так и крупные компании, например коллективы Росатома и компании Panasonic, судостроительных верфей и бюджетных учреждений.

Посмотреть лучшие из присланных работы можно в нашей первой и второй подборках ёлок.

И вот ТОП-5, из которого мы предлагаем читателям выбрать ту единственную елку, которая займет первое место, а её автор получит новогодний приз от «Фонтанки». Голосование продлится до 16:00 25 декабря. В тот же день мы озвучим итоги.

Список финалистов:

1. Лабораторная елка

2. Елка с АЭС

3. Макаронная елка

4. Елка из насосов и веток

5. Елка-Тоня