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22.12.2017 15:24

Глава «Деловых Линий» признан лучшим топ-менеджером в логистике

Фарид Мадани, генеральный директор «Деловых Линий», признан лучшим руководителем в сфере логистики по версии «Делового Петербурга». Аналитики издания составили рейтинг самых эффективных топ-менеджеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Глава «Деловых Линий» признан лучшим топ-менеджером в логистике
Беликов Валентин/«Деловой Петербург»

В рейтинг «Делового Петербурга» попали руководители ведущих компаний Северной столицы и области, которые активно развивали экономику региона. Издание отметило лучших управленцев в 26-ти отраслях.

Кроме того, в этом году «Деловые Линии» начали активно развивать сеть малоформатных подразделений в Петербурге и Москве, принимающих грузы весом до 50 кг. За счет этого компания намерена увеличить долю в сегменте e-commerce. С начала года перевозчик открыл в Петербурге четыре отделения нового формата. В ближайших планах еще четыре: в Центральном и Фрунзенском районах, а также в районе станции Обухово и в Сертолово. 

Беликов Валентин/«Деловой Петербург»
Беликов Валентин/«Деловой Петербург»

Кроме того, «Деловые Линии» активно расширяют сеть полноформатных подразделений. В этом году открылись терминалы в Колпино, Выборге, Сосновом Бору. В планах – офисы в Пушкине и Красном Селе.

«Деловые Линии» уже не раз признавались лучшей компанией в разных областях. В конце года оператор победил в номинации «Коммерческий грузовой автоперевозчик» в Первой национальной премии «Грузовики и дороги», проведенной при поддержке Министерства транспорта РФ. 

Группа компаний «Деловые Линии» основана в 2001 году и является крупнейшим транспортно-логистическим оператором России. Группа занимает 1 место, или свыше 26% рынка, в сегменте перевозки сборных грузов (Infranews, 2017) и 1 место по объему складских площадей в управлении (Knight Frank, 2016).

География доставки охватывает более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оператор является лидером среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка, который насчитывает свыше 4 тысяч машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, доставку «от адреса и до адреса» по городу и региону, включая экспресс-перевозки, аутсорсинг логистики (3PL-услуги). Сеть терминалов насчитывает более 190 подразделений в 144 городах России.

Официальный сайт: www.dellin.ru.

 

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Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
ГК “Арсенал-Недвижимость”
22.12.2017 17:36
ГК “Арсенал-Недвижимость” подарил Harley самому креативному дольщику
Девелопер подвел итоги конкурса “Седлай коней – выигрывай Harley”. Церемония вручения заветного и необычного приза - Harley-Davidson Street 750 была организована и проведена ГК “Арсенал-Недвижимость” совместно с Петербургским отделением закрытого клуба владельцев Харлеев – HOG (Harley Owners Group)
ГК "КВС"
22.12.2017 17:20
Для жителей «Нового Сертолово» открыт автобусный маршрут
22 декабря из «Нового Сертолово» запущен автобусный маршрут № 678, который связал микрорайон со станцией метро «Озерки» в Санкт-Петербурге. Первый месяц автобусы пойдут по маршруту в пилотном режиме, одновременно на линии будут работать четыре машины
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